KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. En etkili saç gürleştiren yağlar! İlk kullanımdan itibaren eşsiz bakım...

En etkili saç gürleştiren yağlar! İlk kullanımdan itibaren eşsiz bakım...

11.05.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçların bakımı dış görünümü tamamen etkiliyor. Sağlıklı ve bakımlı saçlar bambaşka bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Bazı insanların saçı doğuştan gürken bazıları bu konuda şanslı olmayabiliyor. Eğer sizin de saçlarınız istediğiniz gürlükte değilse ve dökülüyorsa bu saç yağlarını mutlaka kullanmalısınız.

Saçların gür olması çok daha dolgun ve hacimli saçlara sahip olmanızı sağlıyor. Herkes saçlarının gür ve sağlıklı olmasını istiyor. Ancak saçlar belirli nedenlere bağlı olarak zamanla azalabiliyor bu da çok daha sönük saçlara neden oluyor. Saçların daha gür olması için ilk olarak sağlıklı yağlar içeren besinler tüketmek, ısıl işlemlerden mümkün oldukça uzak durmak ve kafa derinize düzenli olarak masaj yapmak gerekiyor. Saçlarınızın sık yıkanması da gürlüğünü olumsuz etkiliyor. Daha gür saçlar için saç yıkama rutini oluşturup, doğal yağlar kullanmak gerekiyor.

SAÇ GÜRLEŞTİREN YAĞLAR

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Bu yağı, cildi yoğun şekilde nemlendirmesi ile biliyoruz. Ancak yapılan araştırmalar, hindistancevizinin saç ve saç derisi için de faydalı bir içerik olduğunu söylüyor. Cansız ve mat görünen saçlara nem kazandırdığı, elektriklenme ve yıpranmaların önüne geçtiği bilinen Hindistan Cevizi yağı, aynı zamanda saç dökülmesinde de oldukça etkili. Bu sayede saçlarınızın gürleşmesine de yardımcı olan bu yağı kullanıp saç dökülmelerinizi azaltabilirsiniz.

BADEM YAĞI

BADEM YAĞI
Bu muhteşem yağ, saçların köklerine çok daha sağlam tutunmasına yardımcı oluyor ve saç dökülmelerini önlüyor. Diğer taraftan saç elastikiyetini de artıran badem yağı ile güçlü saçlara kavuşmanız mümkün. Dolgun, parlak ve dökülmeyen bir saç görünümü için badem yağına bir şans vermelisiniz.

ÇÖREK OTU YAĞI

ÇÖREK OTU YAĞI
Saçların gürleşmesi ve yeni saçların oluşumuna katkı sağlamasıyla öne çıkan çörek otu yağı bizce tam anlamıyla bir mucize! Öyle ki bu yağ içerisinde saçkıran ve kellik tedavisinde başvurulan ilaçlarda yer alan bazı bileşenleri barındırıyor. Dolayısıyla bu yağın, seyrek saçlarınızda oldukça faydalı olabileceğini ve düzenli kullanımda saçlarınızı gürleştireceğini söyleyebiliriz.

ARGAN YAĞI

ARGAN YAĞI
Fas’ta yetişen argan ağacının meyvelerinden üretilen bu yağın saçlardaki mucizesini sanıyoruz ki bilmeyen yok! Saçlarınızın çok daha parlak ve ışıltılı görünmesine yardımcı olan bu ürün, saçların sağlıklı şekilde uzamasına da yardımcı oluyor. Bunu da tabii ki saç dökülmesini azaltarak gerçekleştiriyor. Antioksidan, yağ asitleri ve E vitamini bileşenleriyle öne çıkan, saç gürleştirici bakımında kullanabileceğiniz bu yağ ile siz de çok daha sağlıklı, dolgun ve gür saçlara kavuşabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI

ZEYTİNYAĞI
Saç gürleştirme denilince belki de ilk akla gelen yağlardan biri sofraların da vazgeçilmez lezzeti olan zeytinyağı oluyor. Zeytinyağı o kadar besleyici ve faydalı bir yağ ki seyrek saçların güçlendirilmesinin yanında ısılı işlemlere karşı da koruyor ve düzenli kullanımda saç derisindeki kepek oluşumunu önlüyor. Tüm bu etkilerini ise içerdiği antioksidan, E vitamini ve oleik asit kombinasyonuna borçlu. Hem seyrek saçlarınız hem saç derisi problemleriniz hem de donuk ve mat saçlarınız için siz de zeytinyağı mucizesine güvenle kucak açabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
hindistan cevizi yağı saç bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bildiğiniz Petek'i unutun! "Heykel gibi kadınsın"

Bildiğiniz Petek'i unutun! "Heykel gibi kadınsın"

İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası! Arabada yakaladı

İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası! Arabada yakaladı

Eski sevgilisiyle ilişkiye girmek için... Son isteği olay yarattı

Eski sevgilisiyle ilişkiye girmek için... Son isteği olay yarattı

Yaşıtları torun gezdirirken onlar direk dansı yapıyor!

Yaşıtları torun gezdirirken onlar direk dansı yapıyor!

Gerçeklerin peşinden koşmayı bırakmayın

Gerçeklerin peşinden koşmayı bırakmayın

Bu yöntem ile su faturanız en az 100 TL düşecek!

Bu yöntem ile su faturanız en az 100 TL düşecek!

İlginizi Çekebilir

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Vücudun doğal ilacını verdi: Her gün aksatmadan...

Vücudun doğal ilacını verdi: Her gün aksatmadan...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.