En etkili saç gürleştiren yağlar! İlk kullanımdan itibaren eşsiz bakım...

Saçların gür olması çok daha dolgun ve hacimli saçlara sahip olmanızı sağlıyor. Herkes saçlarının gür ve sağlıklı olmasını istiyor. Ancak saçlar belirli nedenlere bağlı olarak zamanla azalabiliyor bu da çok daha sönük saçlara neden oluyor. Saçların daha gür olması için ilk olarak sağlıklı yağlar içeren besinler tüketmek, ısıl işlemlerden mümkün oldukça uzak durmak ve kafa derinize düzenli olarak masaj yapmak gerekiyor. Saçlarınızın sık yıkanması da gürlüğünü olumsuz etkiliyor. Daha gür saçlar için saç yıkama rutini oluşturup, doğal yağlar kullanmak gerekiyor.

SAÇ GÜRLEŞTİREN YAĞLAR

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Bu yağı, cildi yoğun şekilde nemlendirmesi ile biliyoruz. Ancak yapılan araştırmalar, hindistancevizinin saç ve saç derisi için de faydalı bir içerik olduğunu söylüyor. Cansız ve mat görünen saçlara nem kazandırdığı, elektriklenme ve yıpranmaların önüne geçtiği bilinen Hindistan Cevizi yağı, aynı zamanda saç dökülmesinde de oldukça etkili. Bu sayede saçlarınızın gürleşmesine de yardımcı olan bu yağı kullanıp saç dökülmelerinizi azaltabilirsiniz.

BADEM YAĞI Bu muhteşem yağ, saçların köklerine çok daha sağlam tutunmasına yardımcı oluyor ve saç dökülmelerini önlüyor. Diğer taraftan saç elastikiyetini de artıran badem yağı ile güçlü saçlara kavuşmanız mümkün. Dolgun, parlak ve dökülmeyen bir saç görünümü için badem yağına bir şans vermelisiniz.

ÇÖREK OTU YAĞI Saçların gürleşmesi ve yeni saçların oluşumuna katkı sağlamasıyla öne çıkan çörek otu yağı bizce tam anlamıyla bir mucize! Öyle ki bu yağ içerisinde saçkıran ve kellik tedavisinde başvurulan ilaçlarda yer alan bazı bileşenleri barındırıyor. Dolayısıyla bu yağın, seyrek saçlarınızda oldukça faydalı olabileceğini ve düzenli kullanımda saçlarınızı gürleştireceğini söyleyebiliriz.

ARGAN YAĞI Fas’ta yetişen argan ağacının meyvelerinden üretilen bu yağın saçlardaki mucizesini sanıyoruz ki bilmeyen yok! Saçlarınızın çok daha parlak ve ışıltılı görünmesine yardımcı olan bu ürün, saçların sağlıklı şekilde uzamasına da yardımcı oluyor. Bunu da tabii ki saç dökülmesini azaltarak gerçekleştiriyor. Antioksidan, yağ asitleri ve E vitamini bileşenleriyle öne çıkan, saç gürleştirici bakımında kullanabileceğiniz bu yağ ile siz de çok daha sağlıklı, dolgun ve gür saçlara kavuşabilirsiniz.