En güzel Aşure günü mesajları ve sözleri neler? 2021 hadisli, anlamlı aşure günü mesajları...

Müslüman aleminde paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olarak bilinen ve Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure gününde paylaşılacak en anlamlı mesajlar ve sözler araştırılıyor. Peki en güzel Aşure günü mesajları ve sözleri neler?

EN GÜZEL AŞURE GÜNÜ MESAJLARI...

-Allah’ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun. -"Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) Aşure gününüz mübarek olsun. -Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım. -Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun. -Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

- Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun. - Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve’l-Terhib 2/116) -Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun. - Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle. - Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

- Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif – “Kim akrabaları ile ilişkisini kesmiş iken Aşure günü onları ziyaret ederse Allah’ü Teala ona Zekeriyye (A.S.) ve İsa (A.S)’ın nasibini verir. Ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi cennette o iki Peygambere Aleyhimüsselam komşu eder.” Şir’atül-islam şerhi - Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Tuttuğunuz oruçlar dağıttınız aşlar kabul ve Aşure gününüz hayrolsun… – Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah’a dön. Aşüre günümüz mübarek olsun.

- Kardeşlik ve beraberlik içinde yaşarsak bu şemsiyenin altı hepimize yeter…. Aşure Gününüz kutlu olsun. – Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, “Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir” buyurdu. Tîrmizî. Savm: 40. - Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Aşre gününüz kutlu ve mutlu olsun… - Aşure günü hürmetine, Ey Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Aşure gününüz Kutlu olsun…