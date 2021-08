En güzel Aşure günü mesajları ve sözleri neler? 2021 hadisli, anlamlı aşure günü mesajları...

- Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun. - Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve’l-Terhib 2/116) -Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun. - Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle. - Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

- Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif – “Kim akrabaları ile ilişkisini kesmiş iken Aşure günü onları ziyaret ederse Allah’ü Teala ona Zekeriyye (A.S.) ve İsa (A.S)’ın nasibini verir. Ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi cennette o iki Peygambere Aleyhimüsselam komşu eder.” Şir’atül-islam şerhi - Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Tuttuğunuz oruçlar dağıttınız aşlar kabul ve Aşure gününüz hayrolsun… – Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah’a dön. Aşüre günümüz mübarek olsun.