En güzel Cuma mesajları: 2021 en güzel resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları, birçok Müslüman tarafından her hafta araştırılıyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık sevdiklerimizin Cuma gününü kutlamak da oldukça kolay. Cuma günü vesilesiyle sevdiklerine iyi dileklerde bulunmak isteyen Müslümanlar için en güzel Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Yazılı ve resimli birçok Cuma mesajını haberimizde sizin için derledik!

2021 Cuma mesajları

* Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun. * Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

* Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar… * Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

* Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle. * Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

* Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşa ki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Hayırlı Cumalar! * En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.