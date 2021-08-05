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En güzel Cuma mesajları: 2021 en güzel resimli Cuma mesajları

05.08.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar için hayırlı günlerden biri olan Cuma günü, sevdiklerine iyi dileklerini iletmek isteyen kişiler Cuma mesajları hakkında araştırma yapıyor. Teknolojinin gelişmesiyle tek tuşla birçok sevdiğimize Cuma mesajları atabiliyoruz. Hal böyle olunca birçok Cuma mesajı arasından seçim yapmak da kafa karıştırabiliyor. Biz de en güzel Cuma mesajlarını haberimizde derledik.

Cuma mesajları, birçok Müslüman tarafından her hafta araştırılıyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık sevdiklerimizin Cuma gününü kutlamak da oldukça kolay. Cuma günü vesilesiyle sevdiklerine iyi dileklerde bulunmak isteyen Müslümanlar için en güzel Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Yazılı ve resimli birçok Cuma mesajını haberimizde sizin için derledik!

2021 Cuma mesajları

* Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun. * Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
* Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar… * Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
* Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle. * Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
* Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşa ki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Hayırlı Cumalar! * En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
* Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma! Amin. Hayırlı Cumalar. * Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
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