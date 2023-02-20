Enkaz üstünde dikkat çeken görüntü! Aldırış bile etmediler: “Canlar gitmiş bunlar çaput derdinde”

Depremzedelerin enkaz üzerinde kıyafet arayışının duyarsızlık olduğunu söyleyen Murat Dilken, “Millet can derdinde bunlar mal derdinde. Şu anda artçılar devam ediyor biz bu binayı yıkmaya geldik bir an önce indirmemiz lazım ki bir can zarar görmesin. Eğitim şart dedik dalga geçtik ama eğitim gerçekten şart bu memlekette bu kadar duyarsız olmayalım. Canlar gitmiş bunlar daha bir çaput peşinde. Artçılar devam ediyor, sabah sallandık, akşam sallandık, gündüz sallanıyoruz. Bu 6 ay, 1 yıl devam edecek. Yukarıda bir de kedi var alabilirsek onu da alacağız” dedi.