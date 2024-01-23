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  4. Erdoğan'dan sürpriz Ankara hamlesi! AK Parti, kazandığı iki belediyede de aday çıkartmayacak... 5 ilçe için MHP'ye destek kararı

Erdoğan'dan sürpriz Ankara hamlesi! AK Parti, kazandığı iki belediyede de aday çıkartmayacak... 5 ilçe için MHP'ye destek kararı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.01.2024 15:58 | Son Güncelleme:
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Ankara adaylarını açıklamaya hazırlanan AK Parti'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak tanıtım toplantısına çevrildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre; AK Parti Ankara'nın 20 ilçesinde aday çıkartacak, 5 ilçede ise MHP'nin adayını destekleyecek. AK Parti'nin 2019 seçimlerinde kazandığı iki belediyede aday çıkarmama kararı alması ise dikkat çekti.

AK Parti'nin Ankara'nın ilçe belediye başkan adayları netleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı yarınki programla birlikte AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanacak. ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören öncesi ise kulis bilgileri sızdı. Buna göre AK Parti, Ankara'nı 20 ilçesinde aday çıkartacak 5 ilçede ise MHP'nin adayını destekleyecek.

Keşfet

KAZANDIĞI İKİ BELEDİYEYİ MHP'YE BIRAKIYOR

KAZANDIĞI İKİ BELEDİYEYİ MHP'YE BIRAKIYOR

İHA'da yer alan habere göre; AK Parti'nin 2019 yılındaki seçimlerde kazandığı iki ilçede aday çıkarmaması ise dikkat çekti.

Kulislere yansıyan son bilgilere göre, AK Parti 2019 seçimlerinde yüzde 60,50 oy alarak belediye başkanı seçilen Duhan Kalkan'ı aday göstermeyecek. AK Parti'nin bu ilçede MHP adayını destekleyeceği belirtilirken, Kalkan'ın Çankaya'dan aday gösterileceği iddia ediliyor. AK Parti'nin CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da genç adayla avantaj elde etmek istediği öğrenildi.

CHP'NİN KALESİNDEN ADAY GÖSTERİLECEK

CHP'NİN KALESİNDEN ADAY GÖSTERİLECEK

Ankara'nın en kalabalık ilçesi Çankaya'ya ise, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın aday yapılabileceği ifade edildi. AK Parti, CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da genç adayla avantaj elde etmek istiyor.

BELEDİYE BAŞKANI DEMİRBAŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

BELEDİYE BAŞKANI DEMİRBAŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

AK Parti'nin MHP'ye bırakacağı bir başka ilçe ise yine 2019 yılında yüzde 52,07 oy alarak kazandığı Ayaş olacak.

Belediye başkanı seçilen 72 yaşındaki Burhan Demirbaş, karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle 14 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Ayaş'ın yerine AK Partili Msutafa Sezer seçilmişti.

AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği diğer üç ilçe ise şöyle;

AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği diğer üç ilçe ise şöyle;

POLATLI

POLATLI

MHP'li Mürsel Yıldızkaya yüzde 56,32'lik oyla belediye başkanı seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Ankara MHP ak parti
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