Erdoğan'dan sürpriz Ankara hamlesi! AK Parti, kazandığı iki belediyede de aday çıkartmayacak... 5 ilçe için MHP'ye destek kararı

KAZANDIĞI İKİ BELEDİYEYİ MHP'YE BIRAKIYOR

İHA'da yer alan habere göre; AK Parti'nin 2019 yılındaki seçimlerde kazandığı iki ilçede aday çıkarmaması ise dikkat çekti.

Kulislere yansıyan son bilgilere göre, AK Parti 2019 seçimlerinde yüzde 60,50 oy alarak belediye başkanı seçilen Duhan Kalkan'ı aday göstermeyecek. AK Parti'nin bu ilçede MHP adayını destekleyeceği belirtilirken, Kalkan'ın Çankaya'dan aday gösterileceği iddia ediliyor. AK Parti'nin CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da genç adayla avantaj elde etmek istediği öğrenildi.

