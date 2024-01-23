Erdoğan'dan sürpriz Ankara hamlesi! AK Parti, kazandığı iki belediyede de aday çıkartmayacak... 5 ilçe için MHP'ye destek kararı

AK Parti'nin Ankara'nın ilçe belediye başkan adayları netleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı yarınki programla birlikte AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanacak. ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören öncesi ise kulis bilgileri sızdı. Buna göre AK Parti, Ankara'nı 20 ilçesinde aday çıkartacak 5 ilçede ise MHP'nin adayını destekleyecek.
İHA'da yer alan habere göre; AK Parti'nin 2019 yılındaki seçimlerde kazandığı iki ilçede aday çıkarmaması ise dikkat çekti.
Kulislere yansıyan son bilgilere göre, AK Parti 2019 seçimlerinde yüzde 60,50 oy alarak belediye başkanı seçilen Duhan Kalkan'ı aday göstermeyecek. AK Parti'nin bu ilçede MHP adayını destekleyeceği belirtilirken, Kalkan'ın Çankaya'dan aday gösterileceği iddia ediliyor. AK Parti'nin CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da genç adayla avantaj elde etmek istediği öğrenildi.
Ankara'nın en kalabalık ilçesi Çankaya'ya ise, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın aday yapılabileceği ifade edildi. AK Parti, CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da genç adayla avantaj elde etmek istiyor.
AK Parti'nin MHP'ye bırakacağı bir başka ilçe ise yine 2019 yılında yüzde 52,07 oy alarak kazandığı Ayaş olacak.
Belediye başkanı seçilen 72 yaşındaki Burhan Demirbaş, karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle 14 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Ayaş'ın yerine AK Partili Msutafa Sezer seçilmişti.
MHP'li Mürsel Yıldızkaya yüzde 56,32'lik oyla belediye başkanı seçilmişti.