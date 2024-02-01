'Erkekler bu konuda biraz daha talihsiz' Hayati önem taşıyor! 'İlk 4,5 saat' diyerek açıkladı

Akçay, "Tedavide 3 farklı yaklaşımımız var. Biri akut müdahale dediğimiz tablo. Bu tedavide damar açısı tedaviler uygulanıyor onun dışında da kişi inme geçirmeden hastalığa karşı koruyucu önlemler alınması. Yaşam tarzı değişikliği gibi süreçleri kapsıyor. İkincil koruma olarak geçen yöntemde ise hasta inme geçirdikten sonra tekrarlamasın diye bazı tedavilerimiz var. Bu da inmenin nedenine göre süreç değişiyor. Mümkün mertebe zaman kaybetmemek bu süreçte çok önemli. Genelde halkımızda bizim gördüğümüz özellikle yaşlı insanların biraz dinlenmesi gerektiği, geçeceğinin düşünülmesi. Bizim için kritik saatlerde hasta maalesef acile getirilmediği için tedavisi gecikebiliyor. Bundan dolayı hasta yakınlarının bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. İnmeyi biz ikiye ayırıyoruz. Yüzde 15’i beyin kanaması, yüzde 85’i ise damar tıkanıklığı dediğimiz tablo. İlk 4,5 saatte gelen bir hastaya damar açıcı tedavi uyguluyoruz" dedi.