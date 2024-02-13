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  4. Ersan Şen'den Hatay için şimdi de Volkan Demirel çıkışı! Lütfü Savaş, Gökhan Zan, Haluk Levent derken... 'Kesin kazanır' diyerek ilk kez açıkladı

Ersan Şen'den Hatay için şimdi de Volkan Demirel çıkışı! Lütfü Savaş, Gökhan Zan, Haluk Levent derken... 'Kesin kazanır' diyerek ilk kez açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.02.2024 07:29 | Son Güncelleme:
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Hatay'da yerel seçim için kartlar her geçen gün yeniden dağıtılırken, Lütfü Savaş, Gökhan Zan, Haluk Levent derken şimdi de Volkan Demirel çıkışı geldi. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, gönlündeki adayın Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel olduğunu belirtirken "Volkan Demirel aday olsaydı, seçimi de kazanırdı" iddiasında bulundu. Şen, Gökhan Zan'ın adaylığıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yerel seçimler öncesi muhalefetin Hatay bilmecesi sürüyor. 6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın yaşandığı kentte CHP mevcut başkan Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterirken, tepkilerde peş peşe geldi. Özellikle depremin yıl dönümündeki anma programında Savaş'ın yuhalanması sonrası adaylık tartışmaları daha da alevlendi. Bİr kesim, Lütfü Savaş'ın adaylığının çekilmesi için CHP yönetimine çağrı yaptı.

TİP, GÖKHAN ZAN'I ADAY GÖSTERDİ

Savaş'ın adaylığından vazgeçilmemesi sonrası 14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 9'a yakın oy alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İYİ Parti'den ayrılan eski futbolcu Gökhan Zan'ı aday gösterdi. TİP, Savaş'ın adaylığının çekilmesi halinde ise fedakarlık yapacaklarını duyurdu.


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Zan'ın adaylığı sonrası hesaplar değişirken, hukukçu Ersan Şen'den ise dikkat çeken Volkan Demirel çıkışı geldi.

"GÖNLÜMDEKİ ADAY VOLKAN DEMİREL"

"GÖNLÜMDEKİ ADAY VOLKAN DEMİREL"

Lütfü Savaş ve Gökhan Zan'ın adaylıklarını değerlendiren Şen, "Benim gönlümden geçen aday ise Beşiktaşlı olmama rağmen Volkan Demiral'dir. Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel aday olsaydı, seçimi de kazanırdı" diye konuştu.

"GÖKHAN ZAN'IN NERDEN OY ALACAĞI BELLİ"

"GÖKHAN ZAN'IN NERDEN OY ALACAĞI BELLİ"

Gökhan Zan içinse aynı iddiada bulunamayacağını belirten Şen "Çünkü gördüğümüz kadarıyla onun üzerinden ayrı bir tartışma yürüyor. Yani zor bir durum. "TİP'ten aday olması, CHP ile karşı karşıya kalması... Çünkü TİP'ten aday olursan nereden oy alacaksın? CHP'den oy alacaksın." dedi.

"ERDOĞAN SİLİP SÜPÜRDÜ 14 MAYIS'TA"

"ERDOĞAN SİLİP SÜPÜRDÜ 14 MAYIS'TA"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde o şartlarda orayı silip süpürmüş Cumhur İttifakı. Sayın Cumhurbaşkanı kazandı Hatay'da.

Ben zaten Lütfü Savaş'la ilgili noktayı o gün koydum. Babanızın malı mı oralar ya. Yönetecek hiç mi kimse yok. Yapışıyorsunuz oralara, gitmek de bilmiyorsunuz. Meslek gibi icra ediyorsunuz."

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Hatay Volkan Demirel ersan şen
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