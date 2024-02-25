Esenler'de sürücüleri isyan ettiren olay! Plakalarını kapatıp eylem yaptılar: "Bu adamı bizim başımızdan alın"

"BU SOKAKTAN 48 TANE CEZA GELDİ"

Oğlumun nişanlısı oturuyor bu sokakta. Bu sokağa benim arabamın girmeme şansı yok. Araçlar sabah girmiş sokağa ceza yazmış, akşam girmiş ceza yazmış. Yalnızca bu sokaktan 62 bin lira cezam var. Bu sokaktan 48 tane ceza var burada. Belki de gelmeyenler de vardır; belki E- devlete düşmeyenler de var.