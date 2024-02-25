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Esenler'de sürücüleri isyan ettiren olay! Plakalarını kapatıp eylem yaptılar: "Bu adamı bizim başımızdan alın"

25.02.2024 17:25
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Esenler’de bazı araç sürücülerine 55. sokakta kural ihlali yaptığı gerekçesiyle defalarca trafik cezası yazıldı. 55. sokağa giden araç sürücüleri konvoy oluşturup, korna çalarak durumu protesto etti. Aynı sokakta aracına defalarca ceza yazılan ve "2023 yılında bu adam yememiş içmemiş oturduğu yerden bize ceza yazmış" diyen Ahmet İpri, "Bu adamı bizim başımızdan alın" ifadelerini kullanarak duruma isyan etti.

Esenler'de bazı araç sürücülerine Davutpaşa Mahallesi 55. sokakta aynı gün ve aynı saatte defalarca trafik cezası yazıldı. Durumu protesto etmek isteyen sürücüler bakın ne yaptı...
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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SÜRÜCÜLERDEN "FAHRİ MÜFETTİŞ" PROTESTOSU

Durumu protesto etmek isteyen sürücüler, araç konvoyu oluşturarak 55. sokağa geldi. Sürücüler tekrar ceza yazılmaması için araç plakalarını kapatırken, durumu korna çalarak protesto etti.

"SENİN DERDİN NE?"

"SENİN DERDİN NE?"

Aynı sokakta aracına defalarca ceza yazılan Ahmet İpri şöyle konuştu:

"2023 yılında bu adam yememiş içmemiş oturduğu yerden bize ceza yazmış. Ses açmışız, emniyet kemeri takmamışız, sis lambası yakmamışız, ters yöne girmişiz. Sokak burası ters yöne girsen ne olur, düz yöne girsen ne olur, senin derdin ne?

"BU SOKAKTAN 48 TANE CEZA GELDİ"

"BU SOKAKTAN 48 TANE CEZA GELDİ"

Oğlumun nişanlısı oturuyor bu sokakta. Bu sokağa benim arabamın girmeme şansı yok. Araçlar sabah girmiş sokağa ceza yazmış, akşam girmiş ceza yazmış. Yalnızca bu sokaktan 62 bin lira cezam var. Bu sokaktan 48 tane ceza var burada. Belki de gelmeyenler de vardır; belki E- devlete düşmeyenler de var.

"ADAM YAZMIŞ DA YAZMIŞ"

"ADAM YAZMIŞ DA YAZMIŞ"

Cezaların ardı arkası kesilmiyor sürekli ceza geliyor. Biz bu cezaları protesto ediyoruz. Bizi duyuyorsa çıksın gelsin, 'Ben yazdım' desin. Biz de ' Senin derdin ne?' diyelim. Cadde değil otoban değil, adam yazmış da yazmış.

"BU ADAMIN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

"BU ADAMIN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Bizim gibi bu sokakta ceza yazılan en az 3 bin kişi var. Adam komşusuna bile ceza yazmış. Bu adamın psikolojik sorunları var. Bu adamı bizim başımızdan alın’’ diyerek duruma isyan etti.

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Esenler trafik cezası fahri trafik müfettişi
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