Esenler'de sürücüleri isyan ettiren olay! Plakalarını kapatıp eylem yaptılar: "Bu adamı bizim başımızdan alın"

Esenler'de bazı araç sürücülerine Davutpaşa Mahallesi 55. sokakta aynı gün ve aynı saatte defalarca trafik cezası yazıldı. Durumu protesto etmek isteyen sürücüler bakın ne yaptı...
Durumu protesto etmek isteyen sürücüler, araç konvoyu oluşturarak 55. sokağa geldi. Sürücüler tekrar ceza yazılmaması için araç plakalarını kapatırken, durumu korna çalarak protesto etti.
Aynı sokakta aracına defalarca ceza yazılan Ahmet İpri şöyle konuştu:
"2023 yılında bu adam yememiş içmemiş oturduğu yerden bize ceza yazmış. Ses açmışız, emniyet kemeri takmamışız, sis lambası yakmamışız, ters yöne girmişiz. Sokak burası ters yöne girsen ne olur, düz yöne girsen ne olur, senin derdin ne?
Oğlumun nişanlısı oturuyor bu sokakta. Bu sokağa benim arabamın girmeme şansı yok. Araçlar sabah girmiş sokağa ceza yazmış, akşam girmiş ceza yazmış. Yalnızca bu sokaktan 62 bin lira cezam var. Bu sokaktan 48 tane ceza var burada. Belki de gelmeyenler de vardır; belki E- devlete düşmeyenler de var.
Cezaların ardı arkası kesilmiyor sürekli ceza geliyor. Biz bu cezaları protesto ediyoruz. Bizi duyuyorsa çıksın gelsin, 'Ben yazdım' desin. Biz de ' Senin derdin ne?' diyelim. Cadde değil otoban değil, adam yazmış da yazmış.
Bizim gibi bu sokakta ceza yazılan en az 3 bin kişi var. Adam komşusuna bile ceza yazmış. Bu adamın psikolojik sorunları var. Bu adamı bizim başımızdan alın’’ diyerek duruma isyan etti.