Eşinin başına şişeyle vurup 11 kez bıçaklayarak katletmişti! Akılalmaz sözler: 'Cani gibi gösteriliyorum, Katil yaftası yedim'

"SÜREKLİ CANİ GİBİ GÖSTERİLİYORUM"

Murat Tortop duruşmadaki ifadesinde, "Bu talihsiz olayda 14 aydır ızdırap çeken benim. Üç çocuğumu bir daha görmeyeyim ki, yemin ederim, sürekli cani gibi gösteriliyorum. Daha önce uzman psikolog, çocuklarımı ve Hülya'yı kemerle dövdüğümü söyledi. Asla gerçek değil. Bu olaydan en çok zarar gören benim. Katil yaftası yedim. Üç çocuğumun annesinin ölümüne sebebiyet verdim. Bunun affedilecek yanı yok ama bazı laflar doğru değil. Tanıklar benim ağır ceza almam için bütün komplo teorilerini ortaya koyuyorlar. Ben de üzgünüm, benim de ailem dağıldı ama karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmıyor. Ben böyle bir insan değilim" dedi.