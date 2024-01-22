Eski sevgilisini eğlence mekanında görünce deliye döndü! 'Cinsel içerikli mesajların' ardından bir detay daha ortaya çıktı: 'Vücudumda defalarca sigara söndürdü'

Bursa'da eski sevgili dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Eski sevgilisini eğlence mekanında görünce kendini kaybeden İrfan Şahin'in yaptıkları kameralara yansıdı. Üstelik eski sevgili Sibel Kahraman'ın anlattığı sigara söndürme detayı ise mahkemedekilerin kanını dondurdu. İşte olayın detayları...
Sibel Kahraman, 2013'te erkek arkadaşı İrfan Şahin ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Kahraman, 2022'de iddiaya göre, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü Şahin'den ayrılmaya karar verdi. Bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman'ın evine ya da iş yerine gidip, rahatsız etmeye başladı. 2023 Eylül'de kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Şahin, eski sevgilisini zorla otomobile bindirdi. Kız arkadaşının ise arka koltukta oturmasına izin veren Şahin, otomobiliyle eğlence merkezinden ayrılırken kendisine tepki gösteren Sibel Kahraman'ın yüzüne 9 kez kafa atıp yaraladı. Yüzü tanınmayacak duruma gelen Kahraman, aracın kırmızı ışıkta durması üzerine kız arkadaşı ile araçtan inip yardım istedi. Şahin, otomobiline tekrar zorla bindirdiği kadına hakaret edip şiddet uygulayıp evinin önüne getirerek, 'Hadi şimdi git ve şikayet et" diye bırakıp uzaklaştı.
Polis merkezine giden Sibel Kahraman, eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Sevk edildiği devlet hastanesinde aldığı kafa darbeleriyle yüzünde saptanan kırıkların, Kahraman'ın, hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirlendi. Kahraman, olaydan 1 gün sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Kahraman, "Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım.
O akşam kendisiyle eğlence merkezinde karşılaştık. Gecenin ilerleyen saatlerinde, yanımda oturan Sibel ile arka koltuğa geçen arkadaşını Sibel'in evine bıraktım. Onlar araçtan inip, apartmana girene kadar arkalarından baktım. Bu arada gürültü duydum. Yanına gittiğimde Sibel'in burnunun üst kısmında kanama olduğunu görünce yardım amacıyla burnuna buz tuttum. Sonra da yanlarından ayrıldım. Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. Masumum" dedi.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yaklaşık 3 ay süren soruşturma sonrası, İrfan Şahin hakkında, 'Kasten yaralamak', 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret, cebir-tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Şahin'in yargılanmasına Bursa 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, Sibel Kahraman ve ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.
Savunmasında da emniyette verdiği ifadesini tekrar eden ve suçlamaları kabul etmeyen İrfan Şahin, Sibel Kahraman'ın düştüğünü iddia ederek, "Olaydan 1 gün önce eğlence mekanında Sibel ile karşılaştık. Sibel'in yanında arkadaşları vardı. Sibel yanıma gelerek bana sarıldı. Benim yanımda 2 kadın vardı ve oturmasına müsaade etmedim. Kendisi sorun çıkartmaya başlayınca, konuşmak için kolundan tutup dışarı çıkardım. Yanındaki arkadaşı olaylar büyümesin diye polisi aramış.