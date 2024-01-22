Eski sevgilisini eğlence mekanında görünce deliye döndü! 'Cinsel içerikli mesajların' ardından bir detay daha ortaya çıktı: 'Vücudumda defalarca sigara söndürdü'

Sibel Kahraman, 2013'te erkek arkadaşı İrfan Şahin ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Kahraman, 2022'de iddiaya göre, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü Şahin'den ayrılmaya karar verdi. Bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman'ın evine ya da iş yerine gidip, rahatsız etmeye başladı. 2023 Eylül'de kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Şahin, eski sevgilisini zorla otomobile bindirdi. Kız arkadaşının ise arka koltukta oturmasına izin veren Şahin, otomobiliyle eğlence merkezinden ayrılırken kendisine tepki gösteren Sibel Kahraman'ın yüzüne 9 kez kafa atıp yaraladı. Yüzü tanınmayacak duruma gelen Kahraman, aracın kırmızı ışıkta durması üzerine kız arkadaşı ile araçtan inip yardım istedi. Şahin, otomobiline tekrar zorla bindirdiği kadına hakaret edip şiddet uygulayıp evinin önüne getirerek, 'Hadi şimdi git ve şikayet et" diye bırakıp uzaklaştı.