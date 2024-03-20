Estetik ameliyatı geçirdi... Hayatını kaybetti! 'Kekeleyerek konuşuyorlar' Korkunç iddia

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Ahu Gültekin, yaklaşık 1.5 ay önce özel bir hastanede 10 diş implantı yaptırdı. Ameliyatın ardından Gültekin, bir hastanede 22 Mart'a burun, elmacık kemiği ve kulak estetiği için randevu aldı. Bir süre sonra telefonla aranan Gültekin'e ameliyatının 11 Mart'ta yapabileceği söylendi. Bunun üzerine sabah saatlerinde hastaneye giden Ahu Gültekin'in ameliyatını, iddiaya göre asistan doktor F.G. gerçekleştirdi. 9 saat süren ameliyatın ardından Gültekin kendine geldiğinde lavaboya gitmek istedi. Lavaboya gittiği sırada yere yığılan Gültekin'in kalbinin durması sonucu beynine pıhtı attı. Yoğun bakıma kaldırılan Ahu Gültekin, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır