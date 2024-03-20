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  4. Estetik ameliyatı geçirdi... Hayatını kaybetti! 'Kekeleyerek konuşuyorlar' Korkunç iddia

Estetik ameliyatı geçirdi... Hayatını kaybetti! 'Kekeleyerek konuşuyorlar' Korkunç iddia

20.03.2024 19:09
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Kayseri'de 11 Mart'ta burun, elmacık kemiği ve kulaklarından estetik ameliyatı olmak için hastaneye giden 3 çocuk annesi kadın, 9 saatlik ameliyattan sonra 5 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ihmal olduğunu iddia eden kardeşi "Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının kim ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz" dedi. Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlatırken hastane konunun adli mercilere intikal ettiğini belirtip açıklama yapmadı.

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Ahu Gültekin, yaklaşık 1.5 ay önce özel bir hastanede 10 diş implantı yaptırdı. Ameliyatın ardından Gültekin, bir hastanede 22 Mart'a burun, elmacık kemiği ve kulak estetiği için randevu aldı. Bir süre sonra telefonla aranan Gültekin'e ameliyatının 11 Mart'ta yapabileceği söylendi. Bunun üzerine sabah saatlerinde hastaneye giden Ahu Gültekin'in ameliyatını, iddiaya göre asistan doktor F.G. gerçekleştirdi. 9 saat süren ameliyatın ardından Gültekin kendine geldiğinde lavaboya gitmek istedi. Lavaboya gittiği sırada yere yığılan Gültekin'in kalbinin durması sonucu beynine pıhtı attı. Yoğun bakıma kaldırılan Ahu Gültekin, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

'İHMAL' İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gültekin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 18 Mart'ta Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi.

Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, hastanede görev yapan Prof. Dr. İ.Ö. ve asistan doktor F.G.'nin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

Yaşananları anlatan Ahu Gültekin'in TIR şoförlüğü yapan kardeşi Mustafa Gültekin, "Ben yoldan gelmiştim. Tekrar yola çıkacaktım. Yeğenim telefon açtı ve annesinin çok kötü olduğunu söyledi. Koşarak hastaneye gittim." şeklinde konuştu.

Devamında Mustafa Gültekin, "Ameliyat olacağından bilgim vardı. Profesörler ablama akşam telefon açıp ‘Sabah ameliyata gelin’ demişler. ‘Normalde ayın 22'sinde olacak ameliyatı ayın 11'ine çekip sizi ameliyata alalım’ demişler. Ablam bunun heyecanıyla kabul edip hastaneye gidiyor ve ameliyata giriyor" dedi.

"BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİĞİNİ SÖYLEMEDİLER"

"BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİĞİNİ SÖYLEMEDİLER"

Mustafa Gültekin, ablasının burnundaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmak istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri estetik
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