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  4. Evde tünel, kömürlükte silah atölyesi! Yatak odasına giren İzmir polisi de şaşırdı... 25 ayrı suçtan cezası vardı, yakalandı

Evde tünel, kömürlükte silah atölyesi! Yatak odasına giren İzmir polisi de şaşırdı... 25 ayrı suçtan cezası vardı, yakalandı

24.01.2024 07:44 | Son Güncelleme:
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Karabağlar'daki bir adrese baskın düzenleyen İzmir polisi, gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. 25 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D.'yi yakalamak için düzenlenen operasyonda evin içerisindeki tünel ve silah atölyesi detayı dikkat çekti. G.D.'nin yatak odasından kömürlüğe tünel kazdığı tespit edilirken, kömürlükte ise silah atölyesi olduğu belirlendi.

İzmir Karabağlar'daki operasyonda tespit edilen tünel ve silah atölyesi detayı gündem oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D.'nin ilçedeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, çevresinde önlem aldığı adresi bir süre gözetim altında tuttu. 25 suç kaydı bulunan G.D.'nin adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine eve baskın yapıldı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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YATAK ODASINDAN KÖMÜRLÜĞÜ TÜNEL KAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

YATAK ODASINDAN KÖMÜRLÜĞÜ TÜNEL KAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri evde olduğunu saptamasına rağmen içeri girdiklerinde G.D.'yi bulamadı. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada yatak odasında üzeri dolabın çekmecesi ile gizlenen tünel bulundu.

Tünelden geçiş yapan ekipler, dar bir koridorun ardından tünelin kömürlüğe çıktığını belirledi.

Kömürlük kapısında yasaklı ırk olan Pitbul cinsi köpeği olduğunu gören polis, veteriner aracılığıyla köpeği etkisiz hale getirdi.

Daha sonra da kömürlük kapısından giriş yapan ekipler, G.D.'yi saklanırken yakaladı.

KÖMÜRLÜĞÜ SİLAH ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ

KÖMÜRLÜĞÜ SİLAH ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ

Şüpheli G.D.'nin kömürlük kısmını silah üretimi yaptığı atölyeye dönüştürdüğü ortaya çıktı.

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İzmir
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