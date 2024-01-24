Evde tünel, kömürlükte silah atölyesi! Yatak odasına giren İzmir polisi de şaşırdı... 25 ayrı suçtan cezası vardı, yakalandı

İzmir Karabağlar'daki operasyonda tespit edilen tünel ve silah atölyesi detayı gündem oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D.'nin ilçedeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, çevresinde önlem aldığı adresi bir süre gözetim altında tuttu. 25 suç kaydı bulunan G.D.'nin adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine eve baskın yapıldı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

