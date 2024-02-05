Evde yapılan doğal botoks maskesi sosyal medyada gündem oldu! 'Cildim çok parlak göründü'

Sosyal medya platformu TikTok'ta botoks benzeri sonuçlar vadeden keten tohumu maskesi viral oldu. Çok sayıda kişi yapışkan görünümüyle dikkat çeken bu maskeyi kırışıklıklarını gidermek için yüzüne sürüp paylaşıyor. Sosyal medyada Victoria Benitez tarafından başlatılan bu akım, çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda Benitez, parmaklarını bulanık ve yapışkan gibi görünen bir karışımın olduğu tencereye daldırıp "Bunu burada görüyor musun? Bu botoks. Bu evde yaptığın botoks tatlım" dedi.
Videoları ve söz konusu maskeyi en çekici yapan detay ise su ve keten tohumundan oluşan yalnızca iki malzemeden yapılıyor olması. Özellikle yaşlanma karşıtı tedavilerin ve hatta botoks tarzı uygulamaların ne denli pahalı olduğu düşünüldüğünde pek çok kullanıcı için cazip bir seçenek gibi göründü.
The Sun'da yer alan haberde; Eliza Loukou bu maskeyi denemeye karar verdi ve sonuçları aktardı.
Bilindiği üzere keten tohumu, lif, omega-3 yağ asitleri ve diğer vitamin ve minerallerle dolu küçük kahverengi tohumlar. Genellikle sindirimi iyileştirmek ve kabızlığı gidermek için kullanılırlar, ancak araştırmalar aynı zamanda bunları tüketmenin kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini de öne sürüyor. Artık keten tohumlarının cilt ve saç sağlığına olan faydaları da öne sürülüyor. Maskeyi yapmak için, yarım bardak keten tohumu iki bardak suyla, koyu, jel benzeri bir karışım oluşana kadar karıştırılıyor. Ancak soğuk mu yoksa sıcak su mu kullanmanız gerektiği ya da tohumları ve suyu birlikte kaynatmanız gerektiği konusunda bazı tartışmalar var.
Dr. Sach Mohan ise Sun Health'e şunları söyledi: "Keten tohumları sıcak suya batırıldığında potansiyel olarak çeşitli aktif bileşenler açığa çıkarabilir." Cilt uzmanı, bunların arasında "nemlendirici ve antiinflamatuar özellikleriyle bilinen, esas olarak alfa-linolenik asit olarak adlandırılan omega-3 yağ asitlerini içerdiğini söyledi. Doktor, "Cildin bariyer fonksiyonunun korunmasına yardımcı oluyorlar ve tahriş olmuş cildi rahatlatabiliyorlar." dedi. Keten tohumu ayrıca lignan adı verilen bir tür fitoöstrojen açısından da zengin. Dr. Mohan, "Lignanlar, antioksidan özellikleriyle serbest radikallerle mücadeleye yardımcı olarak genç bir cilt görünümüne katkıda bulunur" dedi. Son olarak cilt uzmanı, tohumların su ile karıştırıldığında açığa çıkardığı viskoz çözeltinin cildinizde "nemlendirme ve sakinleştirici etki sağlayan" koruyucu bir tabaka oluşturabildiğini söyledi.
Görünüşe göre bu sosyal medyada ünlü olan maske cildinize iyi şeyler yapabilir ama gerçekten botoks gibi bir işe yarıyor mu?
Dr. Mohan Sun Health'e "Yaygın bir yanlış kanıya değinmek çok önemli" dedi ve "Keten tohumu botoksun alternatifi değil." diye ekledi. Doktor, "Botox, keten tohumlarının kopyalayamadığı bir işlev olan kırışıklıkların görünümünü azaltmak için kasları geçici olarak felç ederek çalışır" dedi.
Keten tohumlarının enjekte edilebilir tedavinin yüz dondurucu etkilerini tam olarak yakalayamamasının birkaç nedeni vardır. Dr. Mohan, yeni başlayanlar için "keten tohumlarının Botoks gibi kas kontraktürünü engelleyebilecek herhangi bir bileşen içermediğini" söyledi. Cilt uzmanına göre ayrıca "cilde nüfuz etme sınırlamaları" da var. "Keten tohumundaki aktif maddeler öncelikle cildin yüzeyinde veya cildin üst katmanlarında çalışır." diyen Dr. Mohan, "Kaslara ulaşacak kadar derine nüfuz etme yetenekleri yok" diye devam etti.