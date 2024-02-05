Evde yapılan doğal botoks maskesi sosyal medyada gündem oldu! 'Cildim çok parlak göründü'

MASKE BOTOKSLA AYNI ETKİYİ GÖSTEREBİLİR Mİ?

Görünüşe göre bu sosyal medyada ünlü olan maske cildinize iyi şeyler yapabilir ama gerçekten botoks gibi bir işe yarıyor mu?

Dr. Mohan Sun Health'e "Yaygın bir yanlış kanıya değinmek çok önemli" dedi ve "Keten tohumu botoksun alternatifi değil." diye ekledi. Doktor, "Botox, keten tohumlarının kopyalayamadığı bir işlev olan kırışıklıkların görünümünü azaltmak için kasları geçici olarak felç ederek çalışır" dedi.

