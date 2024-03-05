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  4. F1 sürücüsünün kayıp Ferrari'si 28 yıl sonra bulundu! Yarış esnasında çalındı

F1 sürücüsünün kayıp Ferrari'si 28 yıl sonra bulundu! Yarış esnasında çalındı

05.03.2024 18:31
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İngiltere’de Metropolitan Polis teşkilatı (MET), eski Formula 1 yarış pilotu Gerhard Berger'in 1995 yılında İtalya’da gerçekleşen San Marino Grand Prix'sinden sonra çalınan Ferrari’sinin 28 yıl sonra bulunduğunu açıkladı.

MET’ten yapılan açıklamada, Nisan 1995'te İtalya’nın Imola kentinde düzenlenen San Marino Grand Prix’sinin ardından iki Formula1 pilotunun Ferrari'lerinin çalındığı ancak Berger'in sahip olduğu kırmızı Ferrari F512M model lüks otomobilin, 28 yıl sonra bulunduğu belirtildi. Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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MET’ten yapılan açıklamada, “Ocak ayında, 2023 yılında Birleşik Krallık'taki bir komisyoncu aracılığıyla ABD'li bir alıcı tarafından satın alınan bir araç üzerinde kontroller gerçekleştiren Ferrari, aracın çalıntı olduğunu ortaya koyan bir rapor verdi. Organize Araç Suçları Birimi'nden polisler, kapsamlı araştırmalar yaparak aracın geçmişini ortaya çıkardı ve aracın çalındıktan kısa bir süre sonra Japonya'ya gönderildiği, 2023'ün sonlarında ise İngiltere'ye getirildiği ortaya çıktı” denildi.

Daha sonra, 4 gün içinde aracın geçmişi tespit edilerek, Gerhard Berger'in Ferrari'sinin izi sürüldü ve İngiltere'den ihraç edilmesini önlemek için araç MET’in mülkiyetine geçirildi.

“ARAÇ 28 YILDIR KAYIPTI”

“ARAÇ 28 YILDIR KAYIPTI”

Soruşturmayı yürüten polis memuru Mike Pilbeam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 350 bin sterlin değerindeki Ferrari, 28 yıldan fazla bir süredir kayıptı. Soruşturmalarımız çok titizdi ve dünyanın dört bir yanından yetkililerle temasa geçtik. Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) yanı sıra Ferrari ve uluslararası otomobil bayileri de dahil olmak üzere ortaklarımızla hızlı bir şekilde çalıştık.


Bu iş birliği aracın geçmişini anlamamızda ve ülkeden çıkışını engellememizde etkili oldu" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferrari araba f1 haber
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