Farkında bile olmadan kilo verdiler! Hem egzersiz yapıyor gibi hem yapmıyor gibi... Gündelik işlerle kalori yakmanın 9 formülü

Yeni yılda daha aktif bir hayat yaşayıp bu süreçte de kalori yapmak isteyen çok sayıda kişi var. Fakat pek çok kişi, egzersiz yapmak için gereken o ilk adımı atmak konusunda zorlanabiliyor. Ancak spor salonuna gitmeseniz bile düzenli olarak kalori yakmıyor olmazsınız. Günlük yaptığınız sıradan aktivitelerin ve ev işlerinin çoğu, koşu bandına çıkmak veya güçlü bir yoga dersi almak gibi şeylerle rekabet ederek, beklediğinizden daha fazla kalori yakabilir.
The Sun'da yer alan habere göre; LloydsPharmacy Online Doctor tarafından yapılan ve 14 katılımcının çeşitli ev işlerini tamamlarken yaktıkları kalorileri izleyen bir araştırma, bazı şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Raporda "Geleneksel spor ve egzersizlerin günlük işler, hobiler ve diğer faaliyetlerden daha fazla kalori yaktığı" belirtildi. Ayrıca "Ancak ikisi arasındaki fark beklediğinizden daha az olabilir." denildi.
Sabah ilk iş yatağınızı toplamaktan, evinizi süpürmeye veya evcil hayvanınızla oynamaya kadar kalori yakmanın bazı şaşırtıcı yollarını burada bulabilirsiniz. İşte o liste:
Sabahları yatağı toplamak sıkıcı gelebilir ve çoğu kişi, gece tekrar yatağa girene kadar çarşafları dağınık halde bırakabilir.
Görünüşte basit olan bu aktivitenin kalori yaktığını bilmek, bunu yapma konusundaki fikri değiştirir mi?
LloydsPharmacy'ye göre yatağı düzeltmek, kadınlar için 249, erkekler için ise 295 kaloriye kadar yakabilir. Tabii eğer bir saat boyunca bu şekilde çalışırsanız.
Raporda, "Her sabah yatağınızı yapmak için 10 dakika harcarsanız, sanki evi süpürüyormuşsunuz ya da 10 dakikalık hızlı bir yürüyüşe çıkmışsınız gibi kalori yakarsınız" dedi.
Kişisel antrenör Lauren Knott şunu ekledi: "Yatağı toplamak sabaha başlamanın harika bir yoludur, farklı kasları çalıştırır ve güne başlamadan önce iyice esnemenize olanak tanır."
Çoğu kişi yerde tozların toplandığını görene kadar süpürgeyi çalıştırmayı ertelebilir. Ancak bu, şaşırtıcı miktarda kaloriyi yakabilecek başka bir aktivitedir.
LloydsPharmacy araştırması, bir saatlik elektrik süpürgesiyle evi süpürmenin erkekler için saatte 295 kalori, ortalama kadın katılımcı için ise saatte 249 kalori yaktığını buldu.
Lauren'a göre: "Harika bir egzersiz olabilir. Hareket ederek sadece kalori yakmıyorsunuz, aynı zamanda kas da geliştiriyorsunuz. Elektrik süpürgesinin her itilmesi bicepsleri harekete geçirir ve her çekiş tricepsleri harekete geçirir, bu da onu harika bir kol egzersizi haline getirir."
Araştırmaya katılan erkekler, alışveriş torbalarını taşıma sırasında saatte ortalama 223 kalori yakarken, kadınlar ise 188 kalori yaktı.
LloydsPharmacy'ye göre bu, göbek ve bacak kaslarınızı harekete geçirmenin harika bir yolu olabilir. Ancak sırtınızla değil bacaklarınızla kaldırdığınızdan emin olmalısınız.
Kişisel antrenör ise şunları söyledi: “Çok sık düşünebileceğiniz bir görev olmasa da, yiyecek taşımaktan, çamaşır yıkamaktan mobilya taşımaya kadar günlük faaliyetlerimizde pek çok taşıma gerçekleşir. Taşımayı daha ilgi çekici hale getirmek için, bacaklarınıza gerçek bir egzersiz kazandırmak için squat ekleyin" diye önerdi.
Bahçeyle uğraşmak, kalori yakmanın, dışarı çıkmanın ve varsa güneş ışığının tadını çıkarmanın harika bir yolu. Ancak bahçeyle ilgilenmek, göreve bağlı olarak şaşırtıcı derecede kişiyi aktif hale getirebilir.
LloydsPharmacy'ye göre, çimleri bir saat boyunca biçmek, kurbağalama yüzmekten daha fazla kalori yakabiliyor; çünkü erkekler için saatte ortalama 491, kadınlar için ise 415 kalori yakıyor.
Lauren şunları önerdi: "Bacaklarınızı çim biçerken çalıştırmak istiyorsanız, kalça kaslarınızı ve dörtlü kaslarınızı hedef almak için aktivitenize yürüyüş hamleleri ekleyin."
Bir saatlik budama, saksı değiştirme veya ekim kaslarınızın çalışmasını da sağlayabilir; erkekler için 340 kalori ve kadınlar için 286 kalori harcarsınız.
Kişisel antrenör, "Bahçede çömlekçilik yapmayı bir antrenmana dönüştürmek için, ağırlık olarak bahçe ekipmanlarını kullanın. Bu basit egzersizi hafif ila orta ağırlıkla yapabilir ve birkaç tekrardan sonra faydalarını hissedebilirsiniz." dedi.
Ayıklama işleminizi güçlendirmek için Lauren bazı çömelme duruşları eklemeniz gerektiğini söyledi ve "Bahçenizden yabani otları çekerken çömelerek ve tutunarak, yabani otları toplarken kambur kalmayacağınız için bacaklarınızı çalıştırır ve sırtınızı korursunuz" diye açıkladı.