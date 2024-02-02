Farkında bile olmadan kilo verdiler! Hem egzersiz yapıyor gibi hem yapmıyor gibi... Gündelik işlerle kalori yakmanın 9 formülü

The Sun'da yer alan habere göre; LloydsPharmacy Online Doctor tarafından yapılan ve 14 katılımcının çeşitli ev işlerini tamamlarken yaktıkları kalorileri izleyen bir araştırma, bazı şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Raporda "Geleneksel spor ve egzersizlerin günlük işler, hobiler ve diğer faaliyetlerden daha fazla kalori yaktığı" belirtildi. Ayrıca "Ancak ikisi arasındaki fark beklediğinizden daha az olabilir." denildi.

Sabah ilk iş yatağınızı toplamaktan, evinizi süpürmeye veya evcil hayvanınızla oynamaya kadar kalori yakmanın bazı şaşırtıcı yollarını burada bulabilirsiniz. İşte o liste: