Faroe Adaları’nda geleneksel katliam! Gözlerini kırpmadan avlıyorlar

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk ülke Faroe Adaları’nda balıkçılar her yıl sert kışa hazırlık yapmak için balina avına çıkıyor. Bu yıl devam eden gelenek, Hvannasund sahilinde gerçekleştirildi. Balina avına karşı faaliyet gösteren Sea Shepperd adındaki Deniz Çobanı Koruma Derneği drone görüntülerini yayınlayarak vahşetin son durumunu gözler önüne serdi. Söz konusu katliamda 175 pilot balina avcıların hedefi oldu. Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor

'Vahşet' kelimesi az kalır

Gemileriyle denize açılan balıkçılar, balinaları kıyıya yönlendirdikten sonra av için özel geliştirilen av mızraklarıyla balinaları katlediyor. Bazı gönüllü kişiler de balıkçılara ölü balinaları karaya çıkarmalarında yardımda bulunuyor. Balina avı ülkede, geleneksel bir toplumsal aktivite olarak görüldüğü için büyük bir kalabalık da sahil kenarında toplanıp bu avı izliyor.

''BARBARCA! ON YILDA 6 BİNDEN FAZLA BALİNA KATLEDİLDİ'' Sea Shepherd, son on yılda 6.500'den fazla balina ve yunusun ölümüne neden olan uygulamanın sürdürülemez ve 'barbarca' olduğunu söylüyor.

HALKIN ÇOĞU DA DESTEKLİYOR Faroe halkı bu katliam konusunda ikiye bölünmüş durumda, ancak çoğu yabancı medyayı ve STK'ları kültürlerine saygı duymaya çağırıyor. Balina etinin tamamı yerel halk tarafından yeniyor, ancak çevreciler bu ölümlerin artık durdurulmasını istiyor.