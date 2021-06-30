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Faroe Adaları’nda geleneksel katliam! Gözlerini kırpmadan avlıyorlar

30.06.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faroe Adaları’nda sert kışa hazırlık olarak her yıl yaz mevsiminde balina avına çıkan balıkçılar, bu yıl da dünya çapında tepki çeken 'geleneği' sürdürdü. 175 pilot balinayı çengel, bıçak ve mızraklarla avlayanlar, ortalığı kan gölüne çevirdi.

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk ülke Faroe Adaları’nda balıkçılar her yıl sert kışa hazırlık yapmak için balina avına çıkıyor. Bu yıl devam eden gelenek, Hvannasund sahilinde gerçekleştirildi.

Balina avına karşı faaliyet gösteren Sea Shepperd adındaki Deniz Çobanı Koruma Derneği drone görüntülerini yayınlayarak vahşetin son durumunu gözler önüne serdi. Söz konusu katliamda 175 pilot balina avcıların hedefi oldu.

Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyorTepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor

'Vahşet' kelimesi az kalır

Gemileriyle denize açılan balıkçılar, balinaları kıyıya yönlendirdikten sonra av için özel geliştirilen av mızraklarıyla balinaları katlediyor. Bazı gönüllü kişiler de balıkçılara ölü balinaları karaya çıkarmalarında yardımda bulunuyor. Balina avı ülkede, geleneksel bir toplumsal aktivite olarak görüldüğü için büyük bir kalabalık da sahil kenarında toplanıp bu avı izliyor.

''BARBARCA! ON YILDA 6 BİNDEN FAZLA BALİNA KATLEDİLDİ''

''BARBARCA! ON YILDA 6 BİNDEN FAZLA BALİNA KATLEDİLDİ''
Sea Shepherd, son on yılda 6.500'den fazla balina ve yunusun ölümüne neden olan uygulamanın sürdürülemez ve 'barbarca' olduğunu söylüyor.

HALKIN ÇOĞU DA DESTEKLİYOR

HALKIN ÇOĞU DA DESTEKLİYOR
Faroe halkı bu katliam konusunda ikiye bölünmüş durumda, ancak çoğu yabancı medyayı ve STK'ları kültürlerine saygı duymaya çağırıyor. Balina etinin tamamı yerel halk tarafından yeniyor, ancak çevreciler bu ölümlerin artık durdurulmasını istiyor.
Sea Shepherd'ın baş işletme görevlisi Robert Read, ''Bir asır önce bitmesi gereken, adalarda kimseyi beslemeye gerek olmayan yüzlerce pilot balina ve yunus gereksiz olarak avlanıyor. Geçmiş bir çağın barbar bir kalıntısı'' şeklinde konuştu.
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