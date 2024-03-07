Fatih Portakal’dan canlı yayında oy kullanma provası! İlginç anlar yaşandı: ‘Çarşaf gibi 3 tane oy pusulası var’

Stüdyoya örnek oy pusulaları getiren Portakal zor anlar yaşadı. Her biri yaklaşık 1 metreyi geçen pusulaları tek zarfa koymak için büyük çaba harcayan Portakal “Önemli olan burada nasıl o kullanabileceğimiz çarşaf gibi üç tane oy pusulası var ve onları zarfın içerisine karıştırmadan koymak zorundayız. Bunlar zarfa nasıl girecek. Çok zor bir iş” dedi. İşte Fatih Portakal’ın canlı yayında oy kullanırken zorlandığı o anlar…