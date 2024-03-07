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Fatih Portakal’dan canlı yayında oy kullanma provası! İlginç anlar yaşandı: ‘Çarşaf gibi 3 tane oy pusulası var’

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
07.03.2024 09:01
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 23 gün kaldı. AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi başta olmak üzere bu seçimde 36 parti yarışacak. Bağımsız adaylar da eklendiğinde her bir pusula yaklaşık 1 metreyi geçiyor. Fatih Portakal da bu duruma dikkat çekmek için canlı yayında oy kullanma provası yaptı ortaya ilginç anlar çıktı. Portakal, ‘Çarşaf gibi 3 tane oy pusulası var gerçekten zor bir iş’ diyerek dikkat çeken uyarılarda da bulundu.

Yerel seçimler öncesinde adayların kıyasıya yarışı devam ediyor. Vatandaşların oy kullanmak için 1 aydan az bir süresi kaldı. Bu seçimde oy kullanırken kullanacağımız pusulalar da şimdiden merak konusu oldu. Aday sayısının çok olduğu illerde oy pusulalarının boyu bir metreyi geçecek. Sözcü Ana Haber’i sunan Fatih Portakal da canlı yayında bu duruma dikkat çekerek oy kullanma provası yaptı.

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Stüdyoya örnek oy pusulaları getiren Portakal zor anlar yaşadı. Her biri yaklaşık 1 metreyi geçen pusulaları tek zarfa koymak için büyük çaba harcayan Portakal “Önemli olan burada nasıl o kullanabileceğimiz çarşaf gibi üç tane oy pusulası var ve onları zarfın içerisine karıştırmadan koymak zorundayız. Bunlar zarfa nasıl girecek. Çok zor bir iş” dedi. İşte Fatih Portakal’ın canlı yayında oy kullanırken zorlandığı o anlar…

Fatih portakal canlı yayında nasıl oy kullanılacağını bu sözlerle anlattı:

Geldik en heyecanlı bölüme oyları kullanıyoruz. Hadi hayırlısı… Arkadaşlar oyumuz bu Ankara özelinde Ankara Çankaya Belediyesi özelinde. Hepimiz bu şekilde oy pusulaları alacağız. Yaklaşık 1 metre. Aday durumuna göre de değişebilir. Yani 1 metre 10 santim, 20 santim, 30 santim de olabilir.

Kimler için oy kullanacağız bunun gibi bir Ankara Büyükşehir Belediyesi için oy kullanacağız. Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı için orada hem partinin amblemini olacak hem de isim olacak.

Diğerinde Ankara'da mesela Çankaya ilçesinin belediye başkanlığı için olacak. Mesela burada AK Parti'nin var, İYİ Parti'nin hem logosu var hem de adayının ismi de olacak. Bir de bu var. Bu da belediye meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği için de oy kullanacağız.

Burada sadece partiler var. Bu üçünü alacağız. Çat vuracağız, ondan sonra katlayacak Ha bir de muhtar var. Onu da masadan alacaksınız zaten Çankaya Mahallesi’nde atıyorum işte muhtar adayları kimse onu alacaksınız.

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