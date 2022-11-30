Faydaları hiç bilinmiyor ama resmen şifa dağıtıyor! Kanser riskini önlüyor, iltihabın kökünü kurutuyor

Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması doğal tedavileri tercih edenlerin vazgeçilmez meyveleri arasında bulunsa da faydaları hak ettiği kadar bilinmiyor. Özellikle sağlıklı tarifler için en uygun tercih olabilecek bir tada sahip olan cennet hurmasının lezzeti de faydaları da ilgi çekiyor. İşte cennet hurmasının saymakla bitmeyen faydaları...
Cennet hurmasında diyet lifi oldukça yüksektir. Bu nedenle bağırsak problemleri için tüketilebilir. Bağırsakların daha sağlıklı şekilde çalışması için mevsiminde yaş cennet hurması; mevsim dışındaysa kuru cennet hurması tüketilebilir. Lifli yapısı sayesinde, yemeklerin daha kolay sindirilmesini destekler ve kabızlık gibi sorunların oluşmasını engeller.
Cennet hurması faydaları Saraçoğlu tarafından da altı çizilen bir konudur. İbrahim Saraçoğlu bu meyvenin özellikle bağırsaktaki bakterileri dengelediğine, kabızlığa iyi geldiğine dikkat çeker
C vitamini içeriği yüksek olan cennet hurması, bağışıklık sisteminin çok sevdiği faydalı meyvelerden biridir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde hastalıklardan korunmak için tercih edilebilir. Çocukların gelişme döneminde daha sağlıklı şekilde büyümesi için önerilen cennet hurması, besin değerinin yüksek olmasından dolayı her yaş için tavsiye edilmektedir.
Genel vücut fonksiyonlarını korumak ve daha sağlıklı bedene sahip olmak için siz de cennet hurmasını tüketebilirsiniz. Cennet hurması faydaları Japonlar tarafından araştırılmış ve yapılan deneyler sonucunda bu meyvenin koronavirüs hastalığına karşı koruyucu ve semptomları azaltıcı etkiye sahip olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.