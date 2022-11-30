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  4. Faydaları hiç bilinmiyor ama resmen şifa dağıtıyor! Kanser riskini önlüyor, iltihabın kökünü kurutuyor

Faydaları hiç bilinmiyor ama resmen şifa dağıtıyor! Kanser riskini önlüyor, iltihabın kökünü kurutuyor

30.11.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklardan korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenmenin ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Günlük hayatımızda yediğimiz besinlerin dışında kalan fazla tercih edilmeyen gıdaların sağlık için mucizevi etkileri bulunabiliyor. Sonbahar ve kış aylarının şifa dağıtan meyvesi cennet hurmasının faydaları da duyan herkesi şaşırtıyor.

Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması doğal tedavileri tercih edenlerin vazgeçilmez meyveleri arasında bulunsa da faydaları hak ettiği kadar bilinmiyor. Özellikle sağlıklı tarifler için en uygun tercih olabilecek bir tada sahip olan cennet hurmasının lezzeti de faydaları da ilgi çekiyor. İşte cennet hurmasının saymakla bitmeyen faydaları...

CENNET HURMASI FAYDALARI

BAĞIRSAK SORUNLARINI GİDERİYOR

BAĞIRSAK SORUNLARINI GİDERİYOR

Cennet hurmasında diyet lifi oldukça yüksektir. Bu nedenle bağırsak problemleri için tüketilebilir. Bağırsakların daha sağlıklı şekilde çalışması için mevsiminde yaş cennet hurması; mevsim dışındaysa kuru cennet hurması tüketilebilir. Lifli yapısı sayesinde, yemeklerin daha kolay sindirilmesini destekler ve kabızlık gibi sorunların oluşmasını engeller.

Cennet hurması faydaları Saraçoğlu tarafından da altı çizilen bir konudur. İbrahim Saraçoğlu bu meyvenin özellikle bağırsaktaki bakterileri dengelediğine, kabızlığa iyi geldiğine dikkat çeker

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZIRH GİBİ GÜÇLENDİRİYOR

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZIRH GİBİ GÜÇLENDİRİYOR

C vitamini içeriği yüksek olan cennet hurması, bağışıklık sisteminin çok sevdiği faydalı meyvelerden biridir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde hastalıklardan korunmak için tercih edilebilir. Çocukların gelişme döneminde daha sağlıklı şekilde büyümesi için önerilen cennet hurması, besin değerinin yüksek olmasından dolayı her yaş için tavsiye edilmektedir.

Genel vücut fonksiyonlarını korumak ve daha sağlıklı bedene sahip olmak için siz de cennet hurmasını tüketebilirsiniz. Cennet hurması faydaları Japonlar tarafından araştırılmış ve yapılan deneyler sonucunda bu meyvenin koronavirüs hastalığına karşı koruyucu ve semptomları azaltıcı etkiye sahip olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

KANSER RİSKİNİ ÖNLÜYOR

KANSER RİSKİNİ ÖNLÜYOR
Cennet hurması içeriği çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında olan kansere karşı koruma kalkanı oluşturabilecek yapıdadır. Cennet hurması yüksek antioksidan maddelere ve kateine sahiptir. Bu özelliği sayesinde, serbest radikallerle savaşma görevini üstlenir. Kanserli hücrelerin vücuda yayılmasını önleyecek kadar etkili olan bu faydalı meyve, vücuda zarar vermeye çalışan hücreleri temizler. Düzenli şekilde ve ölçülü miktarda tüketilen cennet hurması, sizi kanserden uzak tutacaktır.

GÖRMEYİ GÜÇLENDİRİYOR

GÖRMEYİ GÜÇLENDİRİYOR
Cennet hurmasına A vitamini bulunmaktadır. A vitamini ise görme duyusunun güçlenmesine yardım eder. Hamilelik döneminde tüketilen cennet hurması, bebeğin daha sağlıklı gözlere sahip olmasını sağlar. İleri yaşlarda göz hastalıkları yaşamamak için cennet hurmasını düzenli şekilde tüketebilirsiniz. Kornea ve retina sağlığı için; yaş ya da kuru cennet hurmasının tüketilmesi tavsiye edilir.

TANSİYONU DENGELİYOR

TANSİYONU DENGELİYOR
Kan basıncının dengelenmesi pek çok hastalığı önlemektedir. Cennet hurması da bu göreve sahip bir besindir. Tansiyon değerleriniz sık sık değişiyorsa; cennet hurmasından ölçülü miktarda tüketerek kan basıncını kontrol altına alabilirsiniz. Ara öğünlerde tercih edeceğiniz cennet hurması kurusu ya da dilimleri, tansiyon düşüşüne engel olabilir. Sağlıklı bir yaşam için cennet hurması önerilmektedir.
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