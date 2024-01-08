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  4. Faydası inanılmaz! Hurmanın üstüne limon damlatıp yerseniz…

Faydası inanılmaz! Hurmanın üstüne limon damlatıp yerseniz…

08.01.2024 15:07 | Son Güncelleme:
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Ramazan ayında çokça tüketilen hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. İçeriğinde yüksek vitamin, mineral, lif ve antioksidanları barındıran hurma ile c vitamini deposu limonun bir araya gelmesiyle yapılan bu tarif sağlığa inanılmaz fayda sağlıyor.

Doğanın bize sunduğu velinimetlerden olan hurmanın üzerine limon sıkıp yediğinizde ortaya çıkan faydaları duyanlar çok şaşırıyor. Özellikle demir eksikliğine birebir fayda sağlayan bu tarifin detayları haberimizde.

Keşfet

HURMANIN ÜZERİNE LİMON DAMLATIP YEMENİN FAYDALARI!

EL VE AYAKLARINIZ ÜŞÜYORSA DİKKAT

EL VE AYAKLARINIZ ÜŞÜYORSA DİKKAT
Demir eksikliğinin en bilinen belirtilerinden biri el ayakların sürekli üşümesidir. Eğer sizde de demir eksikliği varsa hurma limon tarifini mutlaka denemelisiniz.

SADECE 2 MALZEME İLE MAKSİMUM VERİM ALIN

SADECE 2 MALZEME İLE MAKSİMUM VERİM ALIN
Sadece 2 malzeme ile inanılmaz fayda sağlayan bu karışım için gerekli malzemeler hurma ve limon. Hurmanın içine birkaç damla limon sıkıp yemek Demir eksikliğine iyi gelmekle birlikte kansızlığı önlemeye yardımcı olduğu biliniyor.

KEMİK SAĞLIĞINA KATKI SAĞLIYOR

KEMİK SAĞLIĞINA KATKI SAĞLIYOR
Hurma bol miktarda demir içerir ve limonla birlikte tüketildiğinde; limondaki C vitamini Demirin emilimini arttırır. Ayrıca düzenli olarak hurma tüketmek kemik sağlığına katkı sağlar.

LİMONUN TAZE KESİLMİŞ OLMASI GEREKİYOR

LİMONUN TAZE KESİLMİŞ OLMASI GEREKİYOR
Maksimum fayda sağlamak için dikkat edilmesi gereken püf nokta ise limonun taze kesilmiş olması çünkü C vitamini çok çabuk bozulan bir vitamindir.
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limon hurma
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