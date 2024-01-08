Faydası inanılmaz! Hurmanın üstüne limon damlatıp yerseniz…

Doğanın bize sunduğu velinimetlerden olan hurmanın üzerine limon sıkıp yediğinizde ortaya çıkan faydaları duyanlar çok şaşırıyor. Özellikle demir eksikliğine birebir fayda sağlayan bu tarifin detayları haberimizde.



HURMANIN ÜZERİNE LİMON DAMLATIP YEMENİN FAYDALARI!

EL VE AYAKLARINIZ ÜŞÜYORSA DİKKAT Demir eksikliğinin en bilinen belirtilerinden biri el ayakların sürekli üşümesidir. Eğer sizde de demir eksikliği varsa hurma limon tarifini mutlaka denemelisiniz.

SADECE 2 MALZEME İLE MAKSİMUM VERİM ALIN Sadece 2 malzeme ile inanılmaz fayda sağlayan bu karışım için gerekli malzemeler hurma ve limon. Hurmanın içine birkaç damla limon sıkıp yemek Demir eksikliğine iyi gelmekle birlikte kansızlığı önlemeye yardımcı olduğu biliniyor.

KEMİK SAĞLIĞINA KATKI SAĞLIYOR Hurma bol miktarda demir içerir ve limonla birlikte tüketildiğinde; limondaki C vitamini Demirin emilimini arttırır. Ayrıca düzenli olarak hurma tüketmek kemik sağlığına katkı sağlar.