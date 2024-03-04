HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gece yemekleriyle meşhur...Türkiye'nin en obez ili zengin mutfağıyla şaşırtmadı! Uzmanların 'spor yapın' uyarısına 'şehir uygun değil' dediler

Gece yemekleriyle meşhur...Türkiye'nin en obez ili zengin mutfağıyla şaşırtmadı! Uzmanların 'spor yapın' uyarısına 'şehir uygun değil' dediler

04.03.2024 10:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin her bölgesinde ayrı güzel lezzetler var. Her yörenin kendine göre bir damak tadı ve meşhur yemeği bulunuyor. Bu illerden Adana diğer illeri bir konuda geride bıraktı. Akıllara ilk önce gece yemeği ve sokak lezzetleri gelse de Adana'nın diğer illeri geride bıraktığı konu obezite. Türkiye'de ilk sırayı kimseye kaptırmayan Adana'da uzmanlar vatandaşları 'spor yapın' diyerek uyardı ancak karşılığında hastalardan 'Diyet için uygun bir şehir değil' karşılığını aldı.

Yemek birçoğumuz için önemli bir yer tutuyor. Sadece karnımızı doyurmak için yemediğimiz gibi günün her saatinde de yemek yiyebiliyoruz. Her bölgesinde ayrı bir lezzet bulunan ülkemizde damaklarımız bu yemekler karşısında çaresiz kalabiliyor. Ancak çok yemek de birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bunların başında da obezite geliyor. Tek başına riskli bir hastalık olan obeziye kendi yetmezmiş gibi başka hastalıkları da beraberinde getiriyor.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
ChefGPT

Gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana, Türkiye’nin en obez ili olurken, uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise Adana’nın diyet yapmak için uygun bir şehir olmadığını söyledi.

BİRÇOK HASTALIĞIN TETİKLEYİCİSİ

BİRÇOK HASTALIĞIN TETİKLEYİCİSİ

Dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obezitede Türkiye, 200 ülke arasında kadınlarda 42’nci, erkeklerde ise 60’ıncı sırada. Obezite, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve bazı kanserler dahil birçok ciddi sağlık sorununun oluşma riskini arttırıyor.

AVRUPA'DA İLK SIRADAYIZ

AVRUPA'DA İLK SIRADAYIZ

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Türkiye’yi yüzde 63.7 ile İngiltere, yüzde 62.3 ile Yunanistan, yüzde 61.6 ile İspanya ve yüzde 59.5 ile Fransa takip ediyor.

EN OBEZ ADANA EN FİT ERZURUM

EN OBEZ ADANA EN FİT ERZURUM

Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana olurken, en fit il ise Erzurum. Birbirinden lezzetli yemeklerin olduğu, gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana’da ise uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyardı.

TÜRKİYE'DE 3 KİŞİDEN BİRİ OBEZ

TÜRKİYE'DE 3 KİŞİDEN BİRİ OBEZ

Konuyla ilgili Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kuntay Kaplan, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Dr. Kaplan, Türkiye’de her 3 kişiden birisinin obez olduğunu aktararak, “Obezite, dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artmakta olan çok ciddi bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Maalesef günümüzde ciddi problemlere yol açmaktadır. Vücut kitle endeksi parametrelerini kullanarak bunu hesaplıyoruz. Vücut kitle endeksi 18.5-25 arası normal kilolu, 25-30 arası kilolu gruba girerken 30’un üzerine çıktığı zaman biz obeziteden bahsediyoruz. 30-35 arası sınıf 1, 35-40 arası sınıf 2, 40’ın üzeri ise artık sınıf 3 obeziteye girmektedir” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
spor Adana diyet obez
En Çok Okunan Haberler
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şimşek'ten 'seçimden sonra sürpriz yapmayacağız' mesajı!

Şimşek'ten 'seçimden sonra sürpriz yapmayacağız' mesajı!

Canlı yayında İstiklal Marşı okuyuşu gündem oldu

Canlı yayında İstiklal Marşı okuyuşu gündem oldu

Haiti'de 3 bin 600 mahkum firar etti

Haiti'de 3 bin 600 mahkum firar etti

Sosyal medya fenomeninin keyfi sona erdi! Tomar tomar para...

Sosyal medya fenomeninin keyfi sona erdi! Tomar tomar para...

Sunucu araya girmekte zorlandı! Canlı yayında kavga ettiler: 'Ben senin oğlun değilim'

Sunucu araya girmekte zorlandı! Canlı yayında kavga ettiler: 'Ben senin oğlun değilim'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.