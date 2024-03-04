Gece yemekleriyle meşhur...Türkiye'nin en obez ili zengin mutfağıyla şaşırtmadı! Uzmanların 'spor yapın' uyarısına 'şehir uygun değil' dediler

Yemek birçoğumuz için önemli bir yer tutuyor. Sadece karnımızı doyurmak için yemediğimiz gibi günün her saatinde de yemek yiyebiliyoruz. Her bölgesinde ayrı bir lezzet bulunan ülkemizde damaklarımız bu yemekler karşısında çaresiz kalabiliyor. Ancak çok yemek de birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bunların başında da obezite geliyor. Tek başına riskli bir hastalık olan obeziye kendi yetmezmiş gibi başka hastalıkları da beraberinde getiriyor.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır