Gece yemekleriyle meşhur...Türkiye'nin en obez ili zengin mutfağıyla şaşırtmadı! Uzmanların 'spor yapın' uyarısına 'şehir uygun değil' dediler

Yemek birçoğumuz için önemli bir yer tutuyor. Sadece karnımızı doyurmak için yemediğimiz gibi günün her saatinde de yemek yiyebiliyoruz. Her bölgesinde ayrı bir lezzet bulunan ülkemizde damaklarımız bu yemekler karşısında çaresiz kalabiliyor. Ancak çok yemek de birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bunların başında da obezite geliyor. Tek başına riskli bir hastalık olan obeziye kendi yetmezmiş gibi başka hastalıkları da beraberinde getiriyor.
Gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana, Türkiye’nin en obez ili olurken, uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise Adana’nın diyet yapmak için uygun bir şehir olmadığını söyledi.
Dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obezitede Türkiye, 200 ülke arasında kadınlarda 42’nci, erkeklerde ise 60’ıncı sırada. Obezite, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve bazı kanserler dahil birçok ciddi sağlık sorununun oluşma riskini arttırıyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Türkiye’yi yüzde 63.7 ile İngiltere, yüzde 62.3 ile Yunanistan, yüzde 61.6 ile İspanya ve yüzde 59.5 ile Fransa takip ediyor.
Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana olurken, en fit il ise Erzurum. Birbirinden lezzetli yemeklerin olduğu, gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana’da ise uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyardı.
Konuyla ilgili Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kuntay Kaplan, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Dr. Kaplan, Türkiye’de her 3 kişiden birisinin obez olduğunu aktararak, “Obezite, dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artmakta olan çok ciddi bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Maalesef günümüzde ciddi problemlere yol açmaktadır. Vücut kitle endeksi parametrelerini kullanarak bunu hesaplıyoruz. Vücut kitle endeksi 18.5-25 arası normal kilolu, 25-30 arası kilolu gruba girerken 30’un üzerine çıktığı zaman biz obeziteden bahsediyoruz. 30-35 arası sınıf 1, 35-40 arası sınıf 2, 40’ın üzeri ise artık sınıf 3 obeziteye girmektedir” ifadelerini kullandı.