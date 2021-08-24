Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjde vererek toplamda 4 bin 346 kişinin istihdam edileceğini duyurdu. 1776 erkek, 2570 kadın personelin istihdam edilecek ve bu kişiler Bakanlık bünyesinde görev alacak. İŞKUR tarafından yapılacak olan kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceği belli oldu. İşte detaylar...

GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4 bin 346 kadrolu işçinin Bakanlık bünyesinde istihdam edileceğini açıkladı. 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Başvurular 23 – 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru yapmak isteyenler "esube.iskur.gov.tr" adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilir ve başvurusunu gerçekleştirebilir. Aynı zamanda Alo 170 hattı üzerinden ve hizmet noktalarından da başvuru yapılabilir.

Bakanlık bünyesinde görevlendirmek üzere alım yapılacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı: "Bir müjdemiz var. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapacağız. Bunun 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımını gerçekleştireceğiz. Bu süreçler hızlı ve şeffaf bir şekilde inşallah neticelenecek. Bu anlamda bizlere destek olan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı kurumum ve aday arkadaşlarım adına arz etmek istiyorum"

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kura çekimi İŞKUR tarafından gerçekleşecek. Gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri sonraki zamanlarda Bakanlığımız internet sitesinden duyurulacak.