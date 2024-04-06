Gidiyorlar... İstanbul'da bayram trafiği! 9 günlük tatil için yollara düştüler

Bayram tatili resmen başladı. 9 günlük bayram tatillerini İstanbul dışında geçirecekler araçlarıyla yollara çıktı. Dün mesai saatinin ardından İstanbul trafiğinde başlayan yoğunluk, bu sabah da devam etti.TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu gözlemlendi.

DÜZCE VE BOLU'DA BAYRAM TRAFİĞİ

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.

İSTANBUL HAVALİMANLARI VE OTOGARDA RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ YOĞUNLUĞU

Resmi tatilin başlamasından bir gün önce İstanbul'daki havalimanları kalabalıklaştı. Tatil için İstanbul'dan ayrılacak vatandaşlar, erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede trafik oluştu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

