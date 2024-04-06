Gidiyorlar... İstanbul'da bayram trafiği! 9 günlük tatil için yollara düştüler

Bayram tatili resmen başladı. 9 günlük bayram tatillerini İstanbul dışında geçirecekler araçlarıyla yollara çıktı. Dün mesai saatinin ardından İstanbul trafiğinde başlayan yoğunluk, bu sabah da devam etti.TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu gözlemlendi.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.
Resmi tatilin başlamasından bir gün önce İstanbul'daki havalimanları kalabalıklaştı. Tatil için İstanbul'dan ayrılacak vatandaşlar, erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede trafik oluştu.