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  4. Giysi kumbarasından çocuk çıktı! Akılalmaz görüntüler... Çevredeki vatandaşlar saniye saniye kaydetti

Giysi kumbarasından çocuk çıktı! Akılalmaz görüntüler... Çevredeki vatandaşlar saniye saniye kaydetti

18.02.2024 15:32 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde ihtiyaç sahiplerine kıyafet ulaştırmak amacıyla sokak üzerine yerleştirilen 2 giysi kumbarasında "pes" dedirten olay yaşandı. Çocukların kendisini bekleyen kadınlara kıyafetleri verdiği ve ardından kumbaranın içinden çıkarıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Çayırova Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği 2 farklı giysi kumbarasında "pes" dedirten olay yaşandı. Bu tehlikeli anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da kayda alındı.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
Youtube

BU KADARINA DA PES! ÇOCUK, KIYAFETLERİ VERDİKTEN SONRA KUMBARADAN BÖYLE ÇIKARILDI

Bir görüntüde, kumbaranın içine sokulan çocuğun, kendisini bekleyen 2 kadına kıyafetleri verdiği, ardından da kumbaranın içinden çıkarıldığı anlar yer aldı.

Bir diğer görüntüde de benzer bir olay yaşandı.

Çocuğun kıyafetleri verdikten sonra giysi kumbarasından çıkarıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

"Kumbaranın içine girmek yasak ve tehlikelidir" yazısına rağmen çocukların giysi kumbarasına sokulması tepki çekti.

GİYSİLER, AYRIŞTIRILIP TEMİZLENDİKTEN SONRA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLİYOR

GİYSİLER, AYRIŞTIRILIP TEMİZLENDİKTEN SONRA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLİYOR

Belediyeler tarafından şehrin çeşitli noktalarına konulan giysi kumbaraları, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırıyor. Belediye tarafından kumbaralardan toplanan giysiler, ayrıştırılıp temizlendikten sonra gerekli ütü ve paketlemelerin ardından ücretsiz olarak vatandaşlara verilmek üzere mağazadaki raflarda yerlerini alıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli çocuk Giysi kumbarası
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