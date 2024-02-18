Giysi kumbarasından çocuk çıktı! Akılalmaz görüntüler... Çevredeki vatandaşlar saniye saniye kaydetti

GİYSİLER, AYRIŞTIRILIP TEMİZLENDİKTEN SONRA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLİYOR

Belediyeler tarafından şehrin çeşitli noktalarına konulan giysi kumbaraları, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırıyor. Belediye tarafından kumbaralardan toplanan giysiler, ayrıştırılıp temizlendikten sonra gerekli ütü ve paketlemelerin ardından ücretsiz olarak vatandaşlara verilmek üzere mağazadaki raflarda yerlerini alıyor. (İHA)