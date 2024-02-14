Göğüs dikleştirme ameliyatı kabusu oldu! Son hali doktorları bile şaşırttı: Güzel vücut uğruna bıçak altına yattı, hayatı karardı

Gözde Kibar geçtiğimiz yıl silikon taktırdı ancak aradan bir yıl geçmesine karşın acıları hala dinmedi. Kendi ifadesiyle kollarını bile kaldıramadığı bir dönemden geçtikten sonra şimdiyse bazı geceler uyuyamıyor. Üstelik istediği görüntüye de kavuşmadığını "Hiçbir şekilde estetikli bir göğüs gibi asla durmuyor" sözleriyle dile getirdi. Hal böyle olunca hakkını aramak için Tüketici Mahkemesinin kapısını çaldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

