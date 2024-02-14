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  4. Göğüs dikleştirme ameliyatı kabusu oldu! Son hali doktorları bile şaşırttı: Güzel vücut uğruna bıçak altına yattı, hayatı karardı

Göğüs dikleştirme ameliyatı kabusu oldu! Son hali doktorları bile şaşırttı: Güzel vücut uğruna bıçak altına yattı, hayatı karardı

14.02.2024 08:38 | Son Güncelleme:
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Göğüslerini büyütüp dikleştirmek için bıçak altına yatan kadın bin pişman oldu! Ankara'da yaşayan Gözde Kibar, estetik ameliyatından sonra artık eski haline dönmek istiyor. Son durumu GATA'daki doktorları dahi şaşırtan Kibar soluğu mahkemede aldı, operasyonu gerçekleştiren ünlü doktor hakkındaki söyledikleri şaşkına çevirdi.

Gözde Kibar geçtiğimiz yıl silikon taktırdı ancak aradan bir yıl geçmesine karşın acıları hala dinmedi. Kendi ifadesiyle kollarını bile kaldıramadığı bir dönemden geçtikten sonra şimdiyse bazı geceler uyuyamıyor. Üstelik istediği görüntüye de kavuşmadığını "Hiçbir şekilde estetikli bir göğüs gibi asla durmuyor" sözleriyle dile getirdi. Hal böyle olunca hakkını aramak için Tüketici Mahkemesinin kapısını çaldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

GÖĞÜS DİKLEŞTİRME AMELİYATI KABUSU OLDU

"BAZEN GECELERİ UYUYAMIYORUM"

"BAZEN GECELERİ UYUYAMIYORUM"

Göğüs estetiği için ünlü bir doktora başvuran Kibar'a iddiaya göre "Bir hafta sonra çocuğu kucağınıza bile alabilirsiniz" dendi ama o, uzun süre acılarla mücadele etti, yaşadıklarını Show Haber'e şöyle anlattı:

"1 ay boyunca evde yattım. Uyuyamıyorum geceleri bazen. Ağrılar şu an çok devam ediyor Dikişler atacakmış gibi sanki, içeriyi sıkıştıran bir şey var gibi."

DOKTORDAN AMELİYAT PARASI İSTEDİ: "GÖRÜŞMEYE GİTTİĞİMDE ODADAN ÇIKIP GİTTİ"

DOKTORDAN AMELİYAT PARASI İSTEDİ: "GÖRÜŞMEYE GİTTİĞİMDE ODADAN ÇIKIP GİTTİ"

Gözde Kibar'ın bir yıl boyunca sağlığını tekrar geri kazanabilmesi için gerekli olan ameliyat parasını doktordan istediği halde ama alamadığı belirtilirken Kibar, "Hiç ilgilenmiyordu görüşmeye gittiğimde, odadan çıkıp gidiyordu" dedi.

GATA'DAKİ DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI!

GATA'DAKİ DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI!

Kibar, Cimer'e şikayette bulundu, GATA'daki bilirkişi doktorlara sevk edildi. Kibar, buradaki iki doktorun "Biz dedi ilk defa böyle bir göğüs silikonu görüyoruz" dediğini aktardı.

AVUKATLAR KONUŞTU

AVUKATLAR KONUŞTU

Avukat Hamza Çimen ise "Hekim hatası olduğuna dair tespitler var. Cezai işlemleri başlatmadık ancak Tüketici Mahkemesi Heyeti'nde davamız şu an sürmektedir" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
estetik göğüs estetiği plastik cerrahi silikon
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