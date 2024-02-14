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  4. Gökhan Zan'dan sonra şimdi de İrfan Değirmenci'yi açıkladılar! İşte aday olarak gösterileceği yer

Gökhan Zan'dan sonra şimdi de İrfan Değirmenci'yi açıkladılar! İşte aday olarak gösterileceği yer

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.02.2024 18:53 | Son Güncelleme:
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31 Mart seçimlerine adım adım yaklaşılırken, parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ediyor. Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den istifası sonrasında yerel seçimler için TİP'ten Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıklamıştı. Bu gelişme sonrasında TİP, gazeteci İrfan Değirmeci'nin de aday olarak gösterildiği yeri açıkladı.

Türkiye, seçim atmosferine girdi. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 2 aydan az bir süre kaldı. Gözler ise parti ve ittifakların adaylarına çevrilmişken, siyasetin gündemi de hareketlendi.


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GÖKHAN ZAN'I HATAY'DAN GÖSTERDİLER

GÖKHAN ZAN'I HATAY'DAN GÖSTERDİLER

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs seçimleri sonrasında İYİ Parti'den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermişti.

TİP'TEN İRFAN DEĞİRMENCİ AÇIKLAMASI

TİP'TEN İRFAN DEĞİRMENCİ AÇIKLAMASI

Bu gelişme sonrasında partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gazeteci İrfan Değirmenci'nin aday olarak gösterileceği yer kamuoyuna duyuruldu.

İŞTE ADAY OLARAK GÖSTERİLECEĞİ YER

İŞTE ADAY OLARAK GÖSTERİLECEĞİ YER

Değirmenci için daha önce İzmir iddiası gündem olurken TİP yaptığı açıklamada Değirmenci'yi Çankaya Belediye Başkan adayı olarak gösterdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!"

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Yerel seçim TİP Türkiye İşçi Partisi İrfan Değirmenci gökhan zan
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