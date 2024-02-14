Gökhan Zan'dan sonra şimdi de İrfan Değirmenci'yi açıkladılar! İşte aday olarak gösterileceği yer

İŞTE ADAY OLARAK GÖSTERİLECEĞİ YER

Değirmenci için daha önce İzmir iddiası gündem olurken TİP yaptığı açıklamada Değirmenci'yi Çankaya Belediye Başkan adayı olarak gösterdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: