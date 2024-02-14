Gökhan Zan'dan sonra şimdi de İrfan Değirmenci'yi açıkladılar! İşte aday olarak gösterileceği yer

Türkiye, seçim atmosferine girdi. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 2 aydan az bir süre kaldı. Gözler ise parti ve ittifakların adaylarına çevrilmişken, siyasetin gündemi de hareketlendi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs seçimleri sonrasında İYİ Parti'den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermişti.
Bu gelişme sonrasında partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gazeteci İrfan Değirmenci'nin aday olarak gösterileceği yer kamuoyuna duyuruldu.
Değirmenci için daha önce İzmir iddiası gündem olurken TİP yaptığı açıklamada Değirmenci'yi Çankaya Belediye Başkan adayı olarak gösterdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!"