Google sürekli neden duruyor nasıl çözülür? Telefonlara ne oldu: Telefonlar bozuldu mu?

Android kullanıcıları Google'ın sürekli durduğundan şikayet etmeye ve yaşadığı sorunun nedenini araştırmaya başladı. Kullanıcılar "Google sürekli neden duruyor nasıl çözülür?" , "Telefonlara ne oldu: Telefonlar bozuldu mu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Google neden donuyor?

Google'ın donduğu hatasını alıyorsanız ilk önce ayarlar bölümünü açın. Buradan uygulamalara tıklayın ve ardından uygulamaları yönet kısmından Google uygulamasının verilerini temizle kısmını işaretleyin.

Bu yöntem sorunun ortadan kalmasına yeterli olmazsa aşağıdaki adımları izleyin: Cihazınızın Ayarlar kısmına girin. Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e tıklayın. Aşağı gidin ve Google Play Store'u seçin. Depolama Alanı Önbelleği Temizle'yi seçin. Ardından, Verileri temizle'ye dokunun. Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.

Yukarıda bahsettiğimiz iki seçenek de işe yaramazsa aşağıdaki adımları izlemeyi deneyin: Menüyü görüntüleyene dek Güç düğmesine basın. Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun. Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun. Telefonunuzdan “Ayarlar” kısmına geçin. “Uygulamalar”ı seçin. Google Play Store’u bulun Uygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına tıklayarak “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” seçin. Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın Cihazının düzgünce çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Güvenilir bir kablosuz ağa bağlanın. Android telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar uygulamanızı Uygulamalar'ı açın. Google Play Store'u açın. Ekranın üst kısmındaki üç çizgiden Diğer Güncellemeleri kaldır seçeneğine dokunun. Fabrika ayarlarına geri dönmek isteyip istemediğiniz sorulursa Tamam'a dokunun.