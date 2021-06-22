HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google sürekli neden duruyor nasıl çözülür? Telefonlara ne oldu: Telefonlar bozuldu mu?

Google sürekli neden duruyor nasıl çözülür? Telefonlara ne oldu: Telefonlar bozuldu mu?

22.06.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı cihazlarda Google'ın 3 saniye ara ile duraklaması kullanıcılarda endişe yarattı. Cihazının bozulduğunu düşünen kullanıcılar internet üzerinden soruna ilişkin araştırma yapmaya başladı. "Google sürekli neden duruyor nasıl çözülür?" , "Telefonlara ne oldu: Telefonlar bozuldu mu?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Sorun için uygulayabileceğiniz çözümleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

Android kullanıcıları Google'ın sürekli durduğundan şikayet etmeye ve yaşadığı sorunun nedenini araştırmaya başladı. Kullanıcılar "Google sürekli neden duruyor nasıl çözülür?" , "Telefonlara ne oldu: Telefonlar bozuldu mu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Google neden donuyor?

Google'ın donduğu hatasını alıyorsanız ilk önce ayarlar bölümünü açın. Buradan uygulamalara tıklayın ve ardından uygulamaları yönet kısmından Google uygulamasının verilerini temizle kısmını işaretleyin.
Bu yöntem sorunun ortadan kalmasına yeterli olmazsa aşağıdaki adımları izleyin: Cihazınızın Ayarlar kısmına girin. Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e tıklayın. Aşağı gidin ve Google Play Store'u seçin. Depolama Alanı Önbelleği Temizle'yi seçin. Ardından, Verileri temizle'ye dokunun. Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.
Yukarıda bahsettiğimiz iki seçenek de işe yaramazsa aşağıdaki adımları izlemeyi deneyin: Menüyü görüntüleyene dek Güç düğmesine basın. Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun. Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun. Telefonunuzdan “Ayarlar” kısmına geçin. “Uygulamalar”ı seçin. Google Play Store’u bulun Uygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına tıklayarak “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” seçin. Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın Cihazının düzgünce çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Güvenilir bir kablosuz ağa bağlanın. Android telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar uygulamanızı Uygulamalar'ı açın. Google Play Store'u açın. Ekranın üst kısmındaki üç çizgiden Diğer Güncellemeleri kaldır seçeneğine dokunun. Fabrika ayarlarına geri dönmek isteyip istemediğiniz sorulursa Tamam'a dokunun.
Ayarlar'a gidin. Hesaplar kısmını açın. Google'ı seçin. Google hesap adınızı seçip sağ üstte 3 noktalı kısımdan “Hesabı Kaldır”a dokunun. Ardından cihazı yeniden başlatın ve hesabınızı yeniden ekleyin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.