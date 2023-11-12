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  4. Görüntüler Amasya’dan! Koyun sürüsü durmadan döndü: Akıllara Çin’deki gizemli olayı getirdi

Görüntüler Amasya’dan! Koyun sürüsü durmadan döndü: Akıllara Çin’deki gizemli olayı getirdi

12.11.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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Amasya’da bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdi. Koyunlarla koçların buluştuğu o görüntüler, Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olayı akıllara getirdi.

Amasya Gökyöyük Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Bafra ırkı koyunların koçlarla buluştuğu ilk anlar dron ile havadan görüntülendi. 300 koyun, birkaç dakika boyunca peş peşe saat yönünde dönerek daire çizdi.

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Günün önemli manşetleri

300 KOYUN, KOÇLARLA DAİRE ÇİZDİ

300 koyunun 12 koçla 45 gün boyunca birlikte aynı sürüde tutulduğu koç katımı adını verdikleri dönemlerde bu tür durumların görülebildiğini belirten Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, “Kendi eksenleri etrafında saat yönünde belirli istikamette döndükleri oluyor. Yaklaşık 2, 3 dakika boyunca dairesel şekilde döndükten sonra rutin hale geçiyorlar” dedi.

"ÇİN’DEKİ BİRAZ DAHA FARKLI GİBİYDİ, KOÇ KATIMI DEĞİLDİ"

"ÇİN’DEKİ BİRAZ DAHA FARKLI GİBİYDİ, KOÇ KATIMI DEĞİLDİ"

Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olaydaki görüntülerle benzetildiği yönündeki soruyu cevaplayan Muhammet Altıparmak şöyle konuştu:

“Çin’deki biraz daha farklı gibiydi. Koç katımı değildi.

Koyunlar kendi eksenlerinde birbirlerini takip ediyordu. Daha hızlıydılar. Ama bizimki daha sakin. Birbirleriyle tanışıyormuş gibi görüntüydü”

ÇOKLU DOĞUM ÖZELLİĞİNE SAHİP BAFRA IRKI KOYUNLAR

ÇOKLU DOĞUM ÖZELLİĞİNE SAHİP BAFRA IRKI KOYUNLAR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı işletmede yetiştirdikleri et ve süt verimi çok olan damızlık amaçlı yerli Bafra ırkı koyunların çoklu doğum özelliğine sahip olduğuna değinen Altıparmak, “Genellikle ikiz, üçüz, dördüz, beşiz ve hatta altızlar da doğuyor. Çok hızlı çoğalabiliyorlar. Bu yıl 3 bin 500 koyuna koç kattık. Önümüzdeki şubat ayında doğumlar başlayacak. 6 bin 500’den fazla kuzunun doğmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Amasya koyun
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