Görüntüler Amasya’dan! Koyun sürüsü durmadan döndü: Akıllara Çin’deki gizemli olayı getirdi

ÇOKLU DOĞUM ÖZELLİĞİNE SAHİP BAFRA IRKI KOYUNLAR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı işletmede yetiştirdikleri et ve süt verimi çok olan damızlık amaçlı yerli Bafra ırkı koyunların çoklu doğum özelliğine sahip olduğuna değinen Altıparmak, “Genellikle ikiz, üçüz, dördüz, beşiz ve hatta altızlar da doğuyor. Çok hızlı çoğalabiliyorlar. Bu yıl 3 bin 500 koyuna koç kattık. Önümüzdeki şubat ayında doğumlar başlayacak. 6 bin 500’den fazla kuzunun doğmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)