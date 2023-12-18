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Grip hastalığının bu özellikleri ilk kez ortaya çıktı! Etkisi aylarca devam ediyor, tedavisi de yok; uzun süren öksürüklere dikkat...

18.12.2023 09:55 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgını sonrası tıp dünyasının hastalıklara bakış açısı da büsbütün değişti. Kovid-19 kalıcı ve güçsüzleştirici etkilere sahip olmasıyla biliniyor. Ancak ortaya çıkan yeni bulgular göre bu tür başka hastalıkların da bulunduğu pekişti. Bunların başında ise grip geliyor! Gripten sonra aylarca süren öksürükler yaşıyorsanız dikkat...

Soğuk havaların bastırmasıyla grip vakaları da patladı. Bu sırada ortaya çıkan bir bilimsel araştırmada paylaşılan bulgular grip virüsünün uzun süreli etkileriyle ilgili tezleri güçlendirdi. Grip de Kovid-19 gibi akciğerlerde aylarca sürebilen etkiler bırakabiliyor.

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The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir araştırma, grip virüsünün de sağlık üzerinde uzun süreli olumsuz etkiler gösterebildiğini ortaya koydu.

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Yapılan son çalışmalara göre; hem Kovid-19 hem de grip enfeksiyonlarından sonraki 18 ay içinde ölüm, hastaneye yeniden yatış ve kalp, böbrekler, beyin ve sindirim sistemi dahil olmak üzere bir dizi organı ilgilendiren sağlık sorunları riski artıyor.

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Ayrıca Kovid-19 hastalarının aynı anda birçok organ sisteminde uzun süreli sorunlar yaşama olasılığı daha yüksek oluyor. Grip hastalarında da görülen bu durum özellikle akciğerlerle ilgili kalıcı semptomlara sahip olma olasılıklarını daha yüksek kılıyor.

Gribi atlattıktan sonra bile kişilerde aylarca sürebilen öksürüklere, şiddetli nefes darlığına çeşitli akciğer sorunları görülebiliyor.

Uzmanlara göre grip, aylarca sürebilen viral sonrası öksürük gibi birçok pulmoner semptoma yol açabiliyor. Buna karşılık Kovid-19 yorgunluk, kas güçsüzlüğü ve beyin sisi gibi pek çok akciğer dışı semptoma neden oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
grip koronavirüs kovid-19
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