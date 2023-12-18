Grip hastalığının bu özellikleri ilk kez ortaya çıktı! Etkisi aylarca devam ediyor, tedavisi de yok; uzun süren öksürüklere dikkat...

HASTANEYE YATIŞLAR, CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Yapılan son çalışmalara göre; hem Kovid-19 hem de grip enfeksiyonlarından sonraki 18 ay içinde ölüm, hastaneye yeniden yatış ve kalp, böbrekler, beyin ve sindirim sistemi dahil olmak üzere bir dizi organı ilgilendiren sağlık sorunları riski artıyor.