GSB sözlü mülakat ne zaman? GSB sözlü mülakat tarihleri ve yerleri belli oldu mu?

GSB sözlü mülakat tarihi ve yerleri araştırılmaya başlandı. GSB kura çekimi 15 Eylül tarihinde gerçekleşmişti .Peki GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak ve yerleri belli oldu mu?

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

GSB sözlü mülakat tarihi ve yerleri merak ediliyor. GSB kura çekim ekranı ve sonuçları araştırılmaya başlandı. İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne zaman sorusu merak ediliyor. 4346 işçi alımı için 27 Ağustos 2021 tarihinde başvurular tamamlanmış durumda.

Kura çekimi sonuçları beklenirken birçok aday İŞKUR kura çekim sonuçlarını ve sözlü mülakat tarihlerini merak ediyor.

GSB kura sonuçları İŞKUR tarafından düzenlenecek olan kura çekimi sonrası belirlendi. Kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü düzenlendi ve noter huzurunda gerçekleşti.