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GSB sözlü mülakat ne zaman? GSB sözlü mülakat tarihleri ve yerleri belli oldu mu?

17.09.2021 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB sözlü mülakat tarihi ve yerleri merak ediliyor. GSB kura çekim ekranı ve sonuçları araştırma konusu oldu. Peki kura çekimleri sonrası merak edilen GSB sözlü mülakat ne zaman? GSB sözlü mülakat tarihleri ve yerleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

GSB sözlü mülakat tarihi ve yerleri araştırılmaya başlandı. GSB kura çekimi 15 Eylül tarihinde gerçekleşmişti .Peki GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak ve yerleri belli oldu mu?

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

GSB sözlü mülakat tarihi ve yerleri merak ediliyor. GSB kura çekim ekranı ve sonuçları araştırılmaya başlandı. İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne zaman sorusu merak ediliyor. 4346 işçi alımı için 27 Ağustos 2021 tarihinde başvurular tamamlanmış durumda.
Kura çekimi sonuçları beklenirken birçok aday İŞKUR kura çekim sonuçlarını ve sözlü mülakat tarihlerini merak ediyor.
GSB kura sonuçları İŞKUR tarafından düzenlenecek olan kura çekimi sonrası belirlendi. Kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü düzenlendi ve noter huzurunda gerçekleşti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kura çekim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''2021 yılı sürekli işçi alımı kura çekimi neticesinde asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara ait listeler yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip Bakanlığımız internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanacaktır.''
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