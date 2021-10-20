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Guatemala'da isyan! Emekli askerler her şeyi ateşe verdi

20.10.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, iç savaş yılları sırasında görev yaptıkları dönem için hükümetten tazminat talep eden yüzlerce emekli asker güvenlik güçleriyle çatıştı. Binayı iki saat boyunca işgal eden göstericiler, bazı milletvekillerinin ofislerini ateşe verdi, otopark alanındaki 3 aracı yaktı.

Guatemala medyası La Prensa'ya göre, başkentin tarihi merkezinde bir araya gelen emekli askerlerin başlattıkları yürüyüş, günün ilerleyen saatlerinde polisle çatışmaya dönüştü.

Protestolara katılan eski askerlerden bazılarının polise taş atması üzerine güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

MİLLETVEKİLLERİN OFİSLERİ ATEŞE VERİLDİ

Gösteriler devam ederken eylemcilerden bir grup, polisin karşı koymasına rağmen Kongre'nin giriş kapılarını kırarak binaya zorla girdi. Kongre binasını iki saat boyunca işgal eden göstericiler, bazı milletvekillerinin ofislerini ateşe verdi, otopark alanındaki 3 aracı da yaktı.

''KAPANA KISILMIŞ MESLEKTAŞLARIMIZ VAR''

Ulusal Umut Birimi (UNE) partisi milletvekilli Carlos Barreda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kongre'de kapana kısılmış meslektaşlarımız var. Güvenlik güçleri, acilen duruma müdahale etmeli." ifadesini kullandı.

KONGREDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

KONGREDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ
İçişleri Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Guatemala Cumhuriyeti Kongresi'nde mahsur kalan personelin tamamının tahliyesinin sağlandığı bildirildi.
Protestoculardan bazılarının gözaltına alındığını duyuran bakanlık, eylemcilerden kanunlara saygı duymasını istedi.

İÇ SAVAŞ YILLARI

İÇ SAVAŞ YILLARI
Guatemala'da 1960-1996 iç savaş yılları sırasında görev yapan emekli askerler, kendileri için maddi tazminat sağlayan yasa tasarısının Kongre'de kabul edilmesini talep ediyor.
Guatemala'da iç savaş mağdurları, dullar ve yetimler için tazminat yasası var, ancak silahlı kuvvetlere mensup kişileri kapsamıyor. Resmi rakamlara göre iç savaş döneminde 300 bin asker görev yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Guatemala
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