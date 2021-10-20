Guatemala'da isyan! Emekli askerler her şeyi ateşe verdi

Gösteriler devam ederken eylemcilerden bir grup, polisin karşı koymasına rağmen Kongre'nin giriş kapılarını kırarak binaya zorla girdi. Kongre binasını iki saat boyunca işgal eden göstericiler, bazı milletvekillerinin ofislerini ateşe verdi, otopark alanındaki 3 aracı da yaktı.

Guatemala'da iç savaş mağdurları, dullar ve yetimler için tazminat yasası var, ancak silahlı kuvvetlere mensup kişileri kapsamıyor. Resmi rakamlara göre iç savaş döneminde 300 bin asker görev yaptı.