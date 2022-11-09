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Günde bir tane yemek kış boyunca koruma sağlar! Tehlikeli hastalıklardan uzaklaştırıyor

09.11.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp hastalıları hayatımız için en büyük risk taşıyan hastalıklardan. Her yıl milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan kalp hastalıklarından korunmak için birçok risk faktörüne dikkat etmek gerekiyor. Sağlıksız beslenmekten uzaklaşıp doğru beslenme alışkanlıkları edinmek kalp sağlığını doğrudan etkiliyor. Araştırmacılar günde bir tane yiyeceğiniz meyvenin kalp hastalığı ve çeşitli hastalıklardan koruduğunu belirtiyor.

İngiltere ve Amerika'lı araştırmacılar günde bir tane yenilen elmanın kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu açıkladı. Elma, çilek, üzüm ve çay ile birlikte günlük tüketildiğinde kalp sağlığını korur. Bilim adamları insanlara günde bir elma, biraz çilek ve iki fincan çay tüketmelerini tavsiye ediyor. Bu kombinasyon kabaca 500 mg flavan-3-ols içeriyor. Flavan-3-ols, kalp için iyi olduğu söylenen 'biyoaktif' bir bileşik. Flavan-3-ols içeren besinler sadece kalp sağlığını korumakla kalmıyor, birçok hastalığa şifa dağıtıyor.

KOLESTEROL VE KAN ŞEKERİ DÜZEYİNİ İYİLEŞTİREBİLİR

KOLESTEROL VE KAN ŞEKERİ DÜZEYİNİ İYİLEŞTİREBİLİR
150'den fazla çalışmanın gözden geçirilmesi, kırmızı şarap ve bitter çikolatada da bulunan kimyasalın kan basıncını, kolesterolü ve kan şekeri düzeylerini iyileştirebileceği sonucuna varmıştır. Reading Üniversitesi'nde beslenme uzmanı olan Profesör Gunter Kuhnle, verilerde yer alan flavan-3-ols'ün sağlığı iyileştirebileceğini gösterdiğini söyledi.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ AZALTIYOR

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ AZALTIYOR
ABD Beslenme ve Diyetetik Akademisi tarafından finanse edilen uluslararası uzmanlar, 157 randomize kontrollü çalışmanın ve 15 kohort çalışmasının verilerini inceledi. Sonuçlar, biyoaktif bileşiğinin daha düşük kan basıncıyla bağlantılı olduğunu ve bunun sonucunda kalp hastalığı, kalp krizi ve felç riskini azalttığını gösterdi.

SİNİR VE GÖZ HASARI RİSKİNİ AZALTIYOR

SİNİR VE GÖZ HASARI RİSKİNİ AZALTIYOR
Aynı zamanda, kolesterol seviyelerinin yanı sıra, seviyeler çok yüksekse kalbe zarar verebilecek 'kötü' HDL kolesterol seviyelerini de iyileştirdi. Flavan-3-ols ayrıca daha düşük kan şekeri ile bağlantılıydı ve sinir ve göz hasarı riskini azalttı. Dr Kuhnle şunları söyledi: 'Kardiyovasküler hastalık riskinizi azaltmak için günde 400mg-600mg flavan-3-ols tüketmenizi öneririz. 'Bu, birkaç fincan çay, biraz kırmızı veya mor meyveler ve bir elma ile eşdeğerdir.

YEŞİL ÇAY EN YÜKSEK FLAVAN-3-OL İÇERİĞE SAHİP

YEŞİL ÇAY EN YÜKSEK FLAVAN-3-OL İÇERİĞE SAHİP
'Takviye almaktansa günlük miktarınızı sağlıklı yiyecek veya içecek olarak almak çok daha etkilidir'. Yeşil çay, fincan başına en yüksek flavan-3-ol içeriğine sahiptir (320 mg), ardından siyah çay (280 mg), böğürtlen (160 gr başına 65 mg) ve kurutulmuş kızılcık (80 gr başına 35 mg) gelir.

YÜKSEK DOZ ALMAMAYA DİKKAT EDİN

YÜKSEK DOZ ALMAMAYA DİKKAT EDİN
Ekip, alkol ve bitter çikolata gibi yüksek yağlı ve şekerli maddelerden kaynaklanan sağlık risklerinin flavan-3-ols'ün "yararlarından daha ağır basacağını" kaydetti. Ve bulgularının takviyeler yerine yiyeceklerde bulunan flavan-3-oller için geçerli olduğu konusunda uyardılar. Araştırmacılar, yüksek dozlarda alındığında karaciğer hasarına ve mide sorunlarına neden olabileceğini söyledi.
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