Güne su içerek başlayıp günü su içerek bitirmenin mucizevi faydası! Uzman isim koruyucu parolayı açıkladı 'Hastalarımın hepsine öneriyorum'

"GÜNE SUYLA BAŞLAYIN, SUYLA BİTİRİN"

Başar, şöyle devam etti:

“Güne suyla başlamak ve bitirmek, böbrekleri ve vücudu susuz bırakmamak; taş oluşumuna koruyucu yaklaşımda birincil olarak aklımızda tutacağımız ve uygulayacağımız prensip diye düşünüyorum. Hastalarımın hepsine de bunu öneriyorum” diye konuştu.

Başar, taşların yapısına göre çeşitlilik gösterdiğini ancak yüzde 90’ını kalsiyum oksalat taşlarının oluşturduğunu ifade etti.

Başar, taş hastalıklarının nüksetmemesi için beslenme alışkanlıklarının ağırlıklı olarak sebze ve lifli gıdalar olarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Başar, bol sıvı tüketiminin ve ideal kilonun korunmasının önemli olduğunu kaydetti. (İHA)