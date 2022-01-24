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Günlük burç yorumları: 24 Ocak Pazartesi tüm burç yorumları! Burçları bugün neler bekliyor?

24.01.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 24 Ocak Pazartesi günü aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

24 Ocak Pazartesi yani yeni yirmi dördüncü günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Hareketli günler geçiren gökyüzü bugün dikkat çekici değişikliklerle dolu. Maddi konularda tüm burçların dikkatli adımlar atması gerekiyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 24 Ocak günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI (24.01.2022)

KOÇ

KOÇ
Sevgili Koç burçları, bu sabah erken saatlerde Ay ve Neptün arasında yaşanacak olan kozmik dengesizlik bilinçaltınızı bir döngüye sokabileceğinden, dün geceki rüyalarınıza çok fazla bakmamaya çalışın. Yönetici gezegeniniz Mars, Oğlak burcuna girerek, önümüzdeki haftalarda daha mantıklı kararlar almanıza yardımcı olacak, kendinizi hedeflerinize adayan bir ruh halinin içine girebilirsiniz. İşlerinizi daha soğukkanlı bir şekilde halletmeye çalışın ve akılcı çözümlerin çizgisinden ayrılmayın. İş hayatınızdaki belirsizlikler bugünün gündeminin en önemli konusu olacak.

BOĞA

BOĞA
Aksiyon gezegeni Mars, bu sabah Oğlak burcuna geçerek dokuzuncu evinizi harekete geçiriyor. Bu önümüzdeki bir buçuk aylık süreç içinde Boğa burcunu doğrudan etkileyecek. İç sesinize odaklanın ve verdiğiniz kararları gözden geçirmeye özen gösterin. İş hayatınızda karşılaşacağınız engeller, bugün sizi biraz zorlayacak ancak mantıklı adımlar atarak bu sorunların üstesinde gelebileceksiniz. Plüton'un yarattığı sert açı nedeniyle sağlık konularına dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimine giriyorsunuz. Duygusal anlamda kendinizi yorgun ve bitkin hissetmeniz normal, bu dönemde yakın çevrenizdeki kişilerle daha sağlıklı iletişim kurmaya çalışmanız işlerin yoluna koyacaktır.

İKİZLER

İKİZLER
Sevgili İkizler, Terazi ayı Neptün ile dengesiz bir açı paylaştığı için bu sabah normalden biraz daha dengesiz hissedebilirsiniz. Çalışmanın ilk birkaç saatinde odaklanmakta zorluk çekebilirsiniz, ancak daha sonrasında işlerin yavaş yavaş kolaylaştığını göreceksiniz. Gün ilerledikçe, daha çok kendinize yöneleceksiniz ve kafanızı karıştıran sorunlara çözüm üretme konusunda keskin bir adım atabilirsiniz. Günün öğlen saatlerinde ise iletişim kanallarında yaşanacak bir anlaşmazlık nedeniyle ruhsal olarak çöküntü yaşayabilirsiniz. Özellikle bu saatlerde yakın çevrenizdeki kişilerle diyaloglarınıza dikkat edin, hiç istemediğiniz yanlış anlaşılmalara neden olabilirsiniz.

YENGEÇ

YENGEÇ
Ay, Terazi burcunda ilerlerken gün boyunca kendinizi duygusal anlamda kötü hissedebilirsiniz. İyi hissetmenize yardımcı olacak aktivitelere yönelmek bugün kurtarıcınız olabilir. Günün öğlen saatlerinde iletişim kanallarında yaşayacağınız bir problem daha sonraki dönemlerde belirsiz durumların yaşamasına neden olabilir. Sosyal anlamda kendinizi başarısızz gördüğünüz bir gün olabilir ancak yarattığınız güvenli ve sakin alanda kafanızı meşgul eden durumları gözden geçireceksiniz. Özellikle geçmişten gelen sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerine doğru Ay'ın Akrep burcuna doğru yaptığı hareket sayesinde içsel benliğinizde bir yolculuğa çıkabilir ve geleceğe yönelik olarak ciddi adımlar atabilirsiniz.

ASLAN

ASLAN
Ay bugün Terazi burcunda seyahat ediyor. Sevgili Aslan burçları bugün kendinizi sosyal anlamda güçlü hissettiğiniz bir dönem olacak. Çapkın bir ruh halinde olabilirsiniz, aşk hayatınızdaki hareketlenmelere hazırlıklı olun. Geçmiş dönemlerde hayatınızda yer alan eski bir partnerle yeniden iletişim söz konusu. Aynı zamanda uzun ve sağlıklı bir ilişkiniz varsa bugün geleceğe yönelik adımlar atmak için doğru zaman. İkili ilişkilerdeki iletişim beceriniz bugünün gündem maddesini oluşturacak. Bu enerjiyi gün boyunca ortaya çıkmış olabilecek herhangi bir stresi atmak için kullanın, ancak değiştiremeyeceğiniz durumlara takılıp kalmamaya çalışın.
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