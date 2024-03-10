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  4. Güzellik merkezinde akılalmaz olay: Topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olmuş! "Boks torbasını yumruklar gibi vurmuş"

Güzellik merkezinde akılalmaz olay: Topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olmuş! "Boks torbasını yumruklar gibi vurmuş"

10.03.2024 11:36
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İstanbul'daki bir güzellik salonunda yaşanan dayak olayı akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre güzellik merkezinin sahibi A.G., estestisyen Yasemin Er'i darbetti. Er'in kardeşi, "Bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş. Utanmadan sadece karşısına oturup sırıtarak dükkanın kapısını kilitlemiş ve 20 dakika boyunca karşısında kahkaha atmış" dedi. A.G.'nin şiddete başvurmasının sebebi ise iddiaya göre topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olması!

Skandal iddianın adresi İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir güzellik merkezi. Aldığı darbeler dolayısıyla çene kemiği kırılan ve vücudunda morluklar oluşan estetisyen Yasemin Er, hem fiziksel hem psikolojik tedavi altına alındı. Kardeşinin anlattığına göre A.G. az kalsın çekiçle de saldıracaktı. A.G. korkunç iddiaları reddedip Er'i suçladı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa

GÜZELLİK MERKEZİNDE AKILALMAZ OLAY

Olay, 1 Mart'ta, Tuzla'da bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, 39 yaşındaki Estetisyen Yasemin Er, ile güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü.

TOPUKLU AYAKKABI SESİNDEN RAHATSIZ OLMUŞ

TOPUKLU AYAKKABI SESİNDEN RAHATSIZ OLMUŞ

! Yasemin Er'in giydiği topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olan Abdulselam G., kadını önce uyardı sonra darbetti. Aldığı darbeler sonucu çene kemiği kırılan Yasemin Er'in vücudunda da morluklar oluştu. Er, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polise verdiği ifadede olayı detaylı şekilde anlatan Yasemin Er, saldırgandan şikayetçi olurken, yaşadığı şiddetin kayıtlarının iş yerindeki güvenlik kameralarında bulunabileceğini belirtti. Er, fiziksel tedavinin yanı sıra psikolojik tedavi altına alındı.

"BOKS TORBASINI YUMRUKLAR GİBİ"

"BOKS TORBASINI YUMRUKLAR GİBİ"

Yasemin Er'in kardeşi Yeşim Er, ablasının yaşadıklarını şöyle anlattı: "10 yıl önce A. G., ablamın da kuaförüydü. Ortak olmaya karar veriyorlar. Sonra kendi dükkanının bir milyon vergi borcu olduğunu ablama söylüyor ve kendi üstüne alması durumunda bu vergi borcundan muaf olacağını söylüyor. Ablam tabii ki de ilk defa bir patronluğa girişiyordu. Ben buna engel oldum.

Engel olunca üzerinden herhalde bir buçuk, iki ay daha bir süreç geçiyor. Bu süreçte de geçen hafta cuma günü saat 13.30 gibi öğlen namazından sonra dükkanın üst katında ablam namaz kılmak için abdestini alıyor. Ayağında da bir topuklu ayakkabı var. Kendisi de koltukta uzanıyormuş.

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Anahtar Kelimeler:
Estetisyen güzellik merkezi darp şiddet güzellik salonu
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