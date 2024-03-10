Güzellik merkezinde akılalmaz olay: Topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olmuş! "Boks torbasını yumruklar gibi vurmuş"

"BOKS TORBASINI YUMRUKLAR GİBİ"

Yasemin Er'in kardeşi Yeşim Er, ablasının yaşadıklarını şöyle anlattı: "10 yıl önce A. G., ablamın da kuaförüydü. Ortak olmaya karar veriyorlar. Sonra kendi dükkanının bir milyon vergi borcu olduğunu ablama söylüyor ve kendi üstüne alması durumunda bu vergi borcundan muaf olacağını söylüyor. Ablam tabii ki de ilk defa bir patronluğa girişiyordu. Ben buna engel oldum.