Halk Sağlığı Haftası nedir? Türkiye Halk Sağlığı Haftası mesajları ve sözleri...

Halk Sağlığı Haftası her sene 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanmakta. Sağlık konusunun her geçen gün daha da önem kazandığı şu günlerde Halk Sağlığı Haftası'nın ne olduğu ve Türkiye Halk Sağlığı Haftası mesajları araştırılıyor. Peki Halk Sağlığı Haftası nedir?

HALK SAĞLIĞI HAFTASI MESAJLARI...

Halk Sağlığı Haftası, Sağlık Bakanlığı tarafından her sene 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanmaktadır. Bu önemli haftada halk sağlığının ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemi vurgulanmaktadır.

Halk sağlığı açısından ilk ve önemli amaç, toplumun sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek, basit tedbirler ve önlemlerle doktora, ilaca ihtiyaç duymadan sağlık sorunlarını atlatabilmesini sağlamaktır.

HALK SAĞLIĞI HAFTASI SÖZ VE MESAJLARI NELER? -Halk sağlığına gönül veren tüm sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın Halk Sağlığı Haftası’nı kutlar, sağlıklı mutlu günler dilerim. -Vatandaşların, halkın hak ettiği sağlıklı hizmetlerini sunmak en öncelikli hedeflerin başındadır. Ülkemiz genelinde kutlanan Halk Sağlığı Haftası kutlu olsun.

Erken tanı ve teşhis, obezite, diyabet ve tütün ile mücadele, kadın üreme çocuk ergen sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, temiz ve sağlıklı su kullanımının sağlanması gibi pek çok konuda halkın sağlığının korunmasını temenni eder ve Halk Sağlığı Haftası'nı kutlarım.