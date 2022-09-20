Hastanede dehşete düşüren görüntü! Baba ve 15 yaşındaki oğluna ateş açtı, peşlerinden hastaneye gidip...

Kan donduran olay 13 Eylül'de Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde yaşandı. Oto galeri sahibi Zeki Koçin (50) ile oğlu Tahir Mert Koçin, (15) iddiaya göre, iş yerinden çıkıp eve gitti. Baba ile oğlu, otomobilden inmeye hazırlanırken, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu öne sürülen komşusu T.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Tahir Mert Koçin, sağ bacağından yaralandı. Koçin, polise ihbarda bulunup, yaralı oğlunu Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak dehşet anları bununla da sınırlı kalmadı. Bu defa T.A. baba ve oğlun peşinden hastaneye gitti. İşte detaylar...

HASTANEDE TÜFEKLE DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bu kez yürüyerek geldiği Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne tüfekle giren T.A., acil serviste odaları kontrol ettikten sonra baba ile oğlunu buldu.

T.A., tüfeğin tetiğine bastı ancak tutukluk yaptı. Bu sırada servisteki 1'i sivil 2 polis memuru, tabancalarını çıkarıp mühadele etti.

Polisler, T.A.'dan tüfeğini bırakmasını istedi. T.A. ise boynuna tüfeği yaslayıp, kendisini öldürmekle tehdit etti. Polisler, müdahale sonucu tüfeği ele geçirip, T.A.'yı da gözaltına aldı.

Olay, güvenlik kamerasına anbean yansırken, hasta yakınları ise panik yaşadı.