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Hastanede dehşete düşüren görüntü! Baba ve 15 yaşındaki oğluna ateş açtı, peşlerinden hastaneye gidip...

20.09.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Akli dengesinin yerine olmadığına dair raporu bulunduğu ileri sürülen 46 yaşındaki T.A., komşuları 50 yaşındaki Zeki Koçin ile oğlu 15 yaşındaki Tahir Mert Koçin’e otomobilde oldukları sırada tüfekle ateş açtı. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Yaralanan Tahir Mert hastaneye kaldırılırken T.A. hastaneye gelip baba ve oğluna ateş açmaya çalıştı. T.A. tüfeğin tutukluk yapmasıyla polisler tarafından gözaltına alındı.

Kan donduran olay 13 Eylül'de Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde yaşandı. Oto galeri sahibi Zeki Koçin (50) ile oğlu Tahir Mert Koçin, (15) iddiaya göre, iş yerinden çıkıp eve gitti. Baba ile oğlu, otomobilden inmeye hazırlanırken, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu öne sürülen komşusu T.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Tahir Mert Koçin, sağ bacağından yaralandı. Koçin, polise ihbarda bulunup, yaralı oğlunu Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak dehşet anları bununla da sınırlı kalmadı. Bu defa T.A. baba ve oğlun peşinden hastaneye gitti. İşte detaylar...

HASTANEDE TÜFEKLE DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bu kez yürüyerek geldiği Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne tüfekle giren T.A., acil serviste odaları kontrol ettikten sonra baba ile oğlunu buldu.
T.A., tüfeğin tetiğine bastı ancak tutukluk yaptı. Bu sırada servisteki 1'i sivil 2 polis memuru, tabancalarını çıkarıp mühadele etti.
Polisler, T.A.'dan tüfeğini bırakmasını istedi. T.A. ise boynuna tüfeği yaslayıp, kendisini öldürmekle tehdit etti. Polisler, müdahale sonucu tüfeği ele geçirip, T.A.'yı da gözaltına aldı.
Olay, güvenlik kamerasına anbean yansırken, hasta yakınları ise panik yaşadı.

"NASIL RAPOR ALDIĞINI BİLEMİYORUM"

"NASIL RAPOR ALDIĞINI BİLEMİYORUM"
Oğlunun tedavisinin ardından olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Zeki Koçin, "Oğlumla birlikte araçtan inerken silahla saldırdı. Araçla olay yerinden kaçarken 5-6 el ateş açtı. Aracın camları kırıldı, bu esnada canımızı kurtarmaya çalışırken oğlum yaralandığını söyledi. Ben de yaralandığımı sandım, hiçbir şey düşünmeden polise haber verdim. Hastaneye gittik orada polisler varken içeri daldı. Elinde otomatik tüfekle odalara bakıp, bizi buldu. Oğluma müdahale edilirken herkese ateş açtı, silah patlamadı. Akli dengesi nasıl yok, nasıl rapor verildi bilemiyorum. Hala şaşırmış haldeyim. Her şey görüntüde var. Psikolojimiz bozuldu. Oğlum okula gitmek istemiyor" dedi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Hatay Kırıkhan silahlı saldırı
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