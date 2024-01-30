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Hastanede suikast! Doktor, hemşire ve hasta kılığında girmişler... Görüntüler ortaya çıktı: Susturucularla öldürdüler

30.01.2024 11:27 | Son Güncelleme:
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Batı Şeria'daki bir hastanede yaşanan suikast görüntüleri gündem yarattı. İsrail özel kuvvetleri, sabah saatlerinde hasta ve doktor kılığında girdikleri hastanede 3 Filistinliyi öldürdü. Susturucu silahlarla düzenlenen suikast anlarına ait kamera görüntüleri de ortaya çıkarken, İsrail Ordusu'ndan ise 'Hamas' iddiası geldi.

Hastanedeki suikast görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İsrail ordusu tarafından Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesine baskın gerçekleştirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre söz konusu baskında 3 Filistinli öldürülürken, İsrail özel kuvvetleri tarafından düzenlenen suikastin görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde İsraillilerin doktor ve hasta kılığında hastaneye girdiği anlar yer aldı. İşte tüm detaylar...

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek biri tedavi gören 3 Filistinliyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Birleşmiş Milletler ile uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına yaptığı çağrıda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkı ile sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son verilmesini, sağlık merkezleri ve ekipleri için gerekli korumanın sağlanmasını istedi.

ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN İKİSİ KARDEŞ

ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN İKİSİ KARDEŞ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğu belirtildi. Öldürülenlerin, Muhammed ve Basil Eymen el-Gazavi ile Muhammed Velid Celamine olduğu kaydedildi.

​ 25 EKİM'DEN BU YANA HASTANEDEYDİ

​ 25 EKİM'DEN BU YANA HASTANEDEYDİ

Basil Eymen el-Gazavi'nin 25 Ekim 2023'ten bu yana hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

DOKTOR, HEMŞİRE VE HASTA KILIĞINDA GELMİŞLER

DOKTOR, HEMŞİRE VE HASTA KILIĞINDA GELMİŞLER

Sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubunun hastaneye girdiği ve 3. kata çıkarak susturuculu silahlarla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi

ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 381'E YÜKSELDİ

ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 381'E YÜKSELDİ

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 381'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail suikast hastane Hamas
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