Hastanede suikast! Doktor, hemşire ve hasta kılığında girmişler... Görüntüler ortaya çıktı: Susturucularla öldürdüler

Hastanedeki suikast görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İsrail ordusu tarafından Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesine baskın gerçekleştirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre söz konusu baskında 3 Filistinli öldürülürken, İsrail özel kuvvetleri tarafından düzenlenen suikastin görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde İsraillilerin doktor ve hasta kılığında hastaneye girdiği anlar yer aldı. İşte tüm detaylar...
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek biri tedavi gören 3 Filistinliyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Birleşmiş Milletler ile uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına yaptığı çağrıda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkı ile sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son verilmesini, sağlık merkezleri ve ekipleri için gerekli korumanın sağlanmasını istedi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğu belirtildi. Öldürülenlerin, Muhammed ve Basil Eymen el-Gazavi ile Muhammed Velid Celamine olduğu kaydedildi.
Basil Eymen el-Gazavi'nin 25 Ekim 2023'ten bu yana hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.
Sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubunun hastaneye girdiği ve 3. kata çıkarak susturuculu silahlarla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 381'e yükseldi.