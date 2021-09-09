Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 9 Eylül 2021 nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

9 Eylül 2021 tarihinde ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler araştırılıyor. Vatandaşlar "Hatay'da deprem mi oldu?" sorusunu da merak ediyor. Önceki gün Muğla, Datça 4.5 büyüklüğünde sallanmıştı. Peki bugün Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

9 Eylül günü deprem olup olmadığı ve depremin nerede gerçekleştiği gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, bugün Hatay Arsuz’da saat 04.42’de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilmiş olan depremin derinliğinin 19.44 kilometre olduğu kaydedildi.

Deprem için Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise büyüklüğü 3.9 olarak kaydetti. Kandilli depremin derinliğini de 11.9 kilometre olarak açıkladı.