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Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 9 Eylül 2021 nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

09.09.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Hatay'da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar "Hatay'da deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. 9 Eylül günü ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından açıklandı. Dün Muğla'da gerçekleşen depremin ardından bugün deprem haberi Hatay'dan geldi. Peki Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 9 Eylül 2021 nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

9 Eylül 2021 tarihinde ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler araştırılıyor. Vatandaşlar "Hatay'da deprem mi oldu?" sorusunu da merak ediyor. Önceki gün Muğla, Datça 4.5 büyüklüğünde sallanmıştı. Peki bugün Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

9 Eylül günü deprem olup olmadığı ve depremin nerede gerçekleştiği gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, bugün Hatay Arsuz’da saat 04.42’de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilmiş olan depremin derinliğinin 19.44 kilometre olduğu kaydedildi.
Deprem için Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise büyüklüğü 3.9 olarak kaydetti. Kandilli depremin derinliğini de 11.9 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli'nin verilerine göre bugün Akdeniz ve Ege'de de pek çok deprem meydana geldi. Komşu ülke Yunanistan da 2.6 ile sallandı. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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deprem kandilli rasathanesi Hatay

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