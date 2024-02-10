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  4. Hatay'da korkunç olay! Hamile kadın ve 2 çocuğun su kanaletine gizlenmiş cansız bedenleri bulundu: Eski köy korucusu gözaltında

Hatay'da korkunç olay! Hamile kadın ve 2 çocuğun su kanaletine gizlenmiş cansız bedenleri bulundu: Eski köy korucusu gözaltında

10.02.2024 20:29 | Son Güncelleme:
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Hatay'da günlerdir kendilerinden haber alınamayan 7 aylık hamile kadın ile 2 çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup su kanaletine gizlendiği belirlendi. Olayla ilgili 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. (42), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

9 gün önce, bir anda ortadan kaybolan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat’tan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, İskenderun ilçesi Bekbele Bitişik Yaylası’nda, su kanaletine gizlenmiş halde anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni bulundu.

MORGA KALDIRILDI

MORGA KALDIRILDI

Anne ile çocuklarının cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından Antakya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ESKİ KÖY KORUCUSU GÖZALTINDA

ESKİ KÖY KORUCUSU GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; eski köy koruyucusu T.K., cinayet şüphelisi olarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. T.K.'nın 2 yıl önce görevden atıldığı öğrenildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. **Kaynak: DHA**

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
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