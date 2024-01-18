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Hava sıcaklıkları sert düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı, Bakan il il açıkladı, AKOM saat verdi... İstanbullular dikkat

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 16:56 | Son Güncelleme:
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Haftanın son gününe yaklaşırken hava durumuyla ilgili peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji sıcaklıkların 10 derece düşeceğini duyurdu. Hemen ardından İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni paylaşımlar geldi. Öte yandan AKOM kuvvetli fırtına için saat verdi. İşte herkesi ilgilendiren o saatler...

Hava sıcaklıkları düşüyor. Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın... Meteoroloji yeni tahmini yayınladı. Hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece arasında düşmesi bekleniyor. Bununla birlikte 1 il için turuncu 8 il için sarı uyarı yayınlandı. İstanbullular için Valilik ve AKOM'dan kritik uyarılar geldi. Kuvvetli fırtına için saat verildi. İşte detaylar...

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BAKAN İL İL UYARDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından uyarıda bulunarak il il açıkladı. Bakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;  Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 19 Ocak 2024 Cuma günü (yarın) için aşırı yağışlar nedeniyle; 1 ilimizde Turuncu Uyarı, 8 ilimizde Sarı Uyarıda bulundu. Turuncu Uyarı verilen ilimiz: Balıkesir Sarı Uyarı verilen illerimiz: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

VALİLİKTEN DE UYARDI

VALİLİKTEN DE UYARDI

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Paylaşımda, Meteoroloji'nin "İstanbul'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.

AKOM SAAT VERDİ

AKOM SAAT VERDİ

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, 11 derece civarlarında seyreden hava sıcaklıklarının ardından bugün güne parçalı bulutlu gökyüzüyle başladı. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, lodostan (güney-batı) şiddetini artıracağı, akşam 21.00'den itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 40 ila 80 kilometre hıza çıkarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından bugün 10 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için yapılan uyarıda, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul AKOM Fırtına valilik
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