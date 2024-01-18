Hava sıcaklıkları sert düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı, Bakan il il açıkladı, AKOM saat verdi... İstanbullular dikkat

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından bugün 10 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için yapılan uyarıda, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.