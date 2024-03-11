Hayalindeki mesleğe çok yaklaşmışken bir anda vazgeçti! Tavsiye üzerine harekete geçti... 12 dönümlük alana kurdu, üretim yapıyor

Yüksek Lisans eğitimini de başarı ile tamamlayan Gökhan Balcı yıllarca hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine çok yaklaşmışken, ailesinin de desteği ile başvurduğu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı destekle çiftlik kurdu.