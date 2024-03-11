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  4. Hayalindeki mesleğe çok yaklaşmışken bir anda vazgeçti! Tavsiye üzerine harekete geçti... 12 dönümlük alana kurdu, üretim yapıyor

Hayalindeki mesleğe çok yaklaşmışken bir anda vazgeçti! Tavsiye üzerine harekete geçti... 12 dönümlük alana kurdu, üretim yapıyor

11.03.2024 11:04
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Malatya’da yaşan 45 yaşındaki kimya öğretmenliği mezunu Gökhan Balcı, öğretmenlik hayalinden vazgeçerek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı destekle çiftlik kurdu. Balcı şimdilerde günde 300 litre süt üretimi yapıyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde yaşayan evli iki çocuk babası 45 yaşındaki kimya öğretmenliği mezunu Gökhan Balcı, yıllarca hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğinden vazgeçerek büyükbaş hayvan tesisi kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuruda bulundu. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa

ÖĞRETMENLİK HAYALİNİ BIRAKTI, ÇİFTLİK KURDU

Yüksek Lisans eğitimini de başarı ile tamamlayan Gökhan Balcı yıllarca hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine çok yaklaşmışken, ailesinin de desteği ile başvurduğu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı destekle çiftlik kurdu.

12 dönümlük bir alan üzerine kurulan modern tesiste şimdilerde günlük 300 litre süt üretimi yapan Gökhan Balcı hedefinin üretim kapasitesini artırmak olduğunu söyledi.

"GÜNLÜK 300 LİTRE SÜT ÜRETİMİ YAPIYORUZ"

"GÜNLÜK 300 LİTRE SÜT ÜRETİMİ YAPIYORUZ"

Gökhan Balcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) görev yapan bir personelin tavsiyesi üzerine çiftlik kurmak için 4 yıl önce başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Gökhan Balcı, "Kimya öğretmenliği mezunuyum. Yüksek lisansımı da yaptım. Hayvancılığa olan ilgim nedeniyle süt sığırcılığı yetiştiriciliğine yöneldim." dedi.

Balcı, "2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuruda bulunduğumuz projemizin onaylanmasının ardından üretime başladık." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Çiftlik
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