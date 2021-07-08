Hayvan hakları yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte hayvan hakları yasasının içeriği

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildiği duyuruldu. Bu teklifte Hayvanları Koruma Kanunu'nun tanımları düzenleyen maddesinde değişiklik yapıldı ve "süs" ibaresi çıkarıldı. Peki hayvan hakları yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte hayvan hakları yasasının içeriği...

Hayvan hakları yasası ne zaman çıkıyor?

Hayvan Hakları Koruma kanununda bazı değişiklikler yapılacak. Bu değişikliklerden birisi 'Hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesi yerine 'hayvana tecavüz' ya da 'hayvana cinsel taciz' ifadesinin kullanılacak olması.

Kanun teklifinin 14'üncü maddesindeki tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya dek Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplendiren, takas eden, sahiplenen, barındıran, besleyen, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye'ye girişini, satışını ve reklamını yapan kişilere hayvan başına 10 bin TL idari para cezası verilecek.

Bahsi geçen hayvanlara el konulacak ve bu hayvanlar hayvan bakımevine götürülecek maddesi kanun maddesinden çıkartılıyor.

Kanunla, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları tarafından tehlike arz eden hayvanlar tespit edilecek. Bir ırk tamamen tehlikeli sayılmayacak.