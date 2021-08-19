Hepsi birbirinden şık! Güzellik uğruna sağlığınızı tehdit eden 7 moda trendi

Kimileri güzellik için acı çekmenin mubah olduğunu söylerler. Saatlerce topuklu ayakkabıların içinde şişen ayaklar, şekil alabilmesi için uzun uğraşlar verilen saçlar... Özellikle Victoria döneminde kadınların bayılmasına neden olan dar korseler günümüzde tarihin tozlu raflarında yerini alsa da yepyeni ve acı veren trendler bulundu. Stilettolardan babetlere, sağlığınız için bir an önce bu trendlerden vazgeçmelisiniz! İşte sağlığını düşünen her kadının uzak durması gereken 7 trend…

GİZLİ TEHDİTLER DOĞURUYOR

BABETLER Günlük hayatta kullanımı en rahat ve konforlu olan ayakkabı modeli hiç şüphesiz babettir. Bu modeller yeterli ayak desteği sağlamadığı ve tamamen düz bir şekilde yere basma eylemini yaptırdığı için diz ile sırt problemlerini beraberinde getirir. Seçeceğiniz ayakkabı da alçakta olsa bir topuk olmasına özen gösterin.

BÜYÜK VE AĞIR TAKILAR Ağır takılar cildinizde sarkmalara neden olur. Özellikle büyük ve ağır küpe seçimleri kulak memesi yırtılması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

DAR KIYAFETLER Özel günlerde ve davetlerde kadınların kurtarıcı olan dar elbiseleri arada sırada giymekte gerçekten bir sıkıntı bulunmuyor. Ancak sürekli olarak dar kıyafetler tercih etmek ciltte tahrişe ve enfeksiyona neden oluyor. Ek olarak vücuttaki kan dolaşımını olumsuz yönde etkileyerek sindirim problemlerine de davetiye çıkartıyor.

KORSE Fazla kilosu ve bölgesel yağlanma sorunu olan kadınlar özel günlerde korse kullanmayı tercih eder. Ancak cildi tahriş eden korseler sanıldığından daha tehlikelidir. Eğer dolaşım sisteminiz yeterince sağlıklı değilse şişkinliğe neden olabilen korseler, sinirlerinize baskı yaparak sinir hasarına yol açabilir.