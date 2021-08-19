Hepsi birbirinden şık! Güzellik uğruna sağlığınızı tehdit eden 7 moda trendi

Kimileri güzellik için acı çekmenin mubah olduğunu söylerler. Saatlerce topuklu ayakkabıların içinde şişen ayaklar, şekil alabilmesi için uzun uğraşlar verilen saçlar... Özellikle Victoria döneminde kadınların bayılmasına neden olan dar korseler günümüzde tarihin tozlu raflarında yerini alsa da yepyeni ve acı veren trendler bulundu. Stilettolardan babetlere, sağlığınız için bir an önce bu trendlerden vazgeçmelisiniz! İşte sağlığını düşünen her kadının uzak durması gereken 7 trend…
GİZLİ TEHDİTLER DOĞURUYOR
BABETLER
Günlük hayatta kullanımı en rahat ve konforlu olan ayakkabı modeli hiç şüphesiz babettir. Bu modeller yeterli ayak desteği sağlamadığı ve tamamen düz bir şekilde yere basma eylemini yaptırdığı için diz ile sırt problemlerini beraberinde getirir. Seçeceğiniz ayakkabı da alçakta olsa bir topuk olmasına özen gösterin.
BÜYÜK VE AĞIR TAKILAR
Ağır takılar cildinizde sarkmalara neden olur. Özellikle büyük ve ağır küpe seçimleri kulak memesi yırtılması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
DAR KIYAFETLER
Özel günlerde ve davetlerde kadınların kurtarıcı olan dar elbiseleri arada sırada giymekte gerçekten bir sıkıntı bulunmuyor. Ancak sürekli olarak dar kıyafetler tercih etmek ciltte tahrişe ve enfeksiyona neden oluyor. Ek olarak vücuttaki kan dolaşımını olumsuz yönde etkileyerek sindirim problemlerine de davetiye çıkartıyor.
KORSE
Fazla kilosu ve bölgesel yağlanma sorunu olan kadınlar özel günlerde korse kullanmayı tercih eder. Ancak cildi tahriş eden korseler sanıldığından daha tehlikelidir. Eğer dolaşım sisteminiz yeterince sağlıklı değilse şişkinliğe neden olabilen korseler, sinirlerinize baskı yaparak sinir hasarına yol açabilir.
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Sivri burun denildiğinde pek çok kişinin aklına erkeklerin kullandığı kösele ayakkabılar gelir. Ancak kadınlar da özellikle topuklu ayakkabı modellerinde önü dar olanları tercih ediyor. Ayak parmaklarını doğal olmayan bir görüntüye sokan bu ayakkabı modelleri vücut ağırlığının ayak uçlarında toplanmasına neden oluyor. Bu baskının sürekli devam etmesi için sinir hastalıkları ve nasır gibi sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor.
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