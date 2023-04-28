Her evde bulunuyor! Farkında değiliz ama vücudu çökertiyor

Rafine şeker mutfağın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Tatlı olan her tarifte kullanılan şekerler yemeğe lezzet verse de sağlığımız için tehdit oluşturuyor. The Sun'a konuşan beslenme uzmanı Kim Schweiger, rafine şekerin vücudumuzun her bölgesi için kötü olduğunu ve birçok kronik hastalıkla ilişkili olduğunu açıklıyor. Rafine şekerin çikolata, cips, ekmek, tahıllar gibi hemen hemen tüm yiyeceklerde bulunduğunu belirten Schweiger, şekerin zararları hakkında uyarı veriyor.
Schweiger'in uyardığı gibi, çok miktarda şeker tüketmek tip 2 diyabet, kalp sorunları, karaciğer hastalığı, Alzheimer hastalığı, depresyon, kaygı ve akne ve kırışıklıklar dahil olmak üzere birçok hastalığın oluşmasında rol oynuyor.
FAZLA ŞEKERİN ZARARLARI
KARACİĞER YAĞLANMASINA NEDEN OLUR
Yüksek fruktoz alımı, sürekli olarak artan yağlı karaciğer riski ile ilişkilendirilmiştir.
YORGUNLUĞA NEDEN OLUR
Yüksek şekerli yiyecekler, kan şekerinde ani bir artışa ve ardından bir çarpışmaya neden olarak enerji seviyenizi olumsuz etkileyebilir. Bu da sürekli yorgun olmanıza neden olur.
HÜCRELERİ YAŞLANDIRIR
Çok fazla şeker yemek, hücresel yaşlanmayı artıran telomerlerin kısalmasını hızlandırabilir.
KIRIŞIKLARA NEDEN OLUR
Kırışıklıklar cilt yaşlanmasının doğal bir belirtisidir. Sağlığınızdan bağımsız olarak sonunda ortaya çıkarlar. Bununla birlikte, kötü gıda seçimleri kırışıklıkları kötüleştirebilir ve cildin yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Şekerli yiyecekler, cilt yaşlanmasını ve kırışıklık oluşumunu hızlandırabilen AGE'lerin üretimini artırabilir.
DEPRESYONU TETİKLER
Sağlıklı bir diyet ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilirken, ilave şeker ve işlenmiş gıdalarda yüksek bir diyet, ruh hali ve duygulardaki değişikliklere katkıda bulunabilir. Hatta depresyon geliştirmeye neden olur. Fazla şeker ve aşırı işlenmiş gıdalar hem erkeklerde hem de kadınlarda depresyon riskini artırabilir.