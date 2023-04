Her evde bulunuyor! Farkında değiliz ama vücudu çökertiyor

Rafine şeker mutfağın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Tatlı olan her tarifte kullanılan şekerler yemeğe lezzet verse de sağlığımız için tehdit oluşturuyor. The Sun'a konuşan beslenme uzmanı Kim Schweiger, rafine şekerin vücudumuzun her bölgesi için kötü olduğunu ve birçok kronik hastalıkla ilişkili olduğunu açıklıyor. Rafine şekerin çikolata, cips, ekmek, tahıllar gibi hemen hemen tüm yiyeceklerde bulunduğunu belirten Schweiger, şekerin zararları hakkında uyarı veriyor.

Schweiger'in uyardığı gibi, çok miktarda şeker tüketmek tip 2 diyabet, kalp sorunları, karaciğer hastalığı, Alzheimer hastalığı, depresyon, kaygı ve akne ve kırışıklıklar dahil olmak üzere birçok hastalığın oluşmasında rol oynuyor.