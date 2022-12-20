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  4. Her fotoğrafınızın mükemmel çıkmasını sağlayacak ünlü tüyoları! Zahmetsiz güzellik mümkün

Her fotoğrafınızın mükemmel çıkmasını sağlayacak ünlü tüyoları! Zahmetsiz güzellik mümkün

20.12.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğraf çekilmek bazı kişiler için bir tutkuyken bazıları fotoğraf çekilmekten ısrarla kaçarlar. Çok güzel olmanıza rağmen fotoğraflarda kötü çıktığınızı düşünüyor ve bu durumdan şikayet ediyorsanız ünlülerin selfielerinde kullandıkları ufak ama etkili sırlara göz atabilirsiniz. Bu tüyolarla zahmetsiz şekilde en mükemmel fotoğraf çekimini sağlayabilirsiniz.

Fotojenik olmanın doğuştan gelen bir özellik olduğu düşünülüyor. Ancak doğru şekilde poz vermeyi öğrenerek herkes fotojenik olabilir. Ünlülerin kendi çektikleri fotoğrafların bile nasıl bu kadar iyi çıktığını düşünüyorsanız bunun cevabı doğru teknikleri kullanmaları. Olumlu Bak'ın içeriğine göre ünlülerin kusursuz fotoğraflarının arkasında yatan sırlar...

DİŞLERİNİN ARKASINA DİL KOYMAK

DİŞLERİNİN ARKASINA DİL KOYMAK
İster inanın ister inanmayın, doğru dil yerleşimi büyük bir fark yaratabilir. Bir dahaki sefere gülümsediğinizde, dilinizi dişlerinizin arkasındaki damağınıza bastırın. Tekniğe “dişlerin arkasındaki dil” denir ve yüzünüzü mükemmel şekilde inceltir. Ek olarak, elmacık kemiklerinizi vurgulayarak belirgin bir çene hattı oluşturmanıza yardımcı olur.

KALÇANIZI GERİYE DOĞRU EĞMEK

KALÇANIZI GERİYE DOĞRU EĞMEK
Bu ipucu, uyluk boşluğunuzu daha belirgin hale getirmeye ve genel olarak daha ince görünmenize yardımcı olabilir. Uzuvlarınızı hafifçe bükerken kalçalarınızı biraz geriye doğru eğerek kameradan uzağa eğilin. Daha güçlü bir etki için aynı anda ayak parmaklarınızın üzerinde de durabilirsiniz

ARKA KAMERAYI KULLANMAK

ARKA KAMERAYI KULLANMAK
Daha iyi bir dinamik aralığa sahip olduğu için arka kamera genellikle ön kameradan daha iyidir. Ayrıca selfie kameradaki megapiksel sayısı arkadakinden çok daha düşüktür. İkincisi düşük ışıkta daha iyi performans gösterir, bu özellikle bir partideyseniz ve fazla ışık yoksa önemlidir.

BASİT ARKA PLAN KULLANMAK

BASİT ARKA PLAN KULLANMAK
Amacınız eğlenceli bir arka plan olmadığı sürece, basit bir arka plana bağlı kalmak daha iyidir. Arkanızdaki alanın dağınık olmadığından ve köşede pusuya yatmış foto bombardıman uçakları olmadığından emin olun. Doğrudan güneş ışığından veya doğrudan doğal olmayan ışıktan uzak durmak da daha iyidir.

RAHAT ELİNİZİ GÖSTERMEK

RAHAT ELİNİZİ GÖSTERMEK
Ünlülerin özçekimlerinde ellerinden birini ne sıklıkla gösterdiğini muhtemelen fark etmişsinizdir. Rahat görünüyor ve resimlere özel bir çekicilik katıyor. Elinizle vücudunuzu veya yüzünüzü nazikçe çerçeleyin, ancak hiçbir şeyi tutmayın veya zorlamayın. Ellerinizle yüzünüzü çerçevelemeyi, ellerinizi boynunuza koymayı veya saçınızla oynamayı deneyin.
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