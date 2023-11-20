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  4. 'Her şey dahil' de bu kadar da değil... Neredeyse oteli götüreceklerdi! Rus turistlerin bavulundan çıkanlar şoke etti

'Her şey dahil' de bu kadar da değil... Neredeyse oteli götüreceklerdi! Rus turistlerin bavulundan çıkanlar şoke etti

20.11.2023 16:14 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde yaşananlar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Tatilini bitirip çıkış yapmak için hazırlanan Rus ailenin tavırlarından şüphelenen otel görevlileri, bavulları kontrol etti. Turistlerin açılan bavullarında otele ait çok sayıda malzeme çıktı. Ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yaratırken "Her şey dahil de bu kadar da değil" yorumlarına neden oldu.

Antalya Alanya'daki 5 yıldızlı otelde, Rus turistlerin bavullarından çıkanlar şoke etti. Tatilini bitirip otelden ayrılmak üzere olan Rus turist ailenin şüpheli tavırları, otel görevlilerin dikkatini çekti.

Günün önemli manşetleri

Turistlerden bavulları açmasını isteyen görevliler içinde otele ait çok sayıda malzeme olduğunu gördü.
Bavullarda yapılan aramada; şampuan, sabun, bez terlik, kahvaltılık küçük reçel, bal kutuları, kuruyemiş ve su şişeleri ve otelin çeşitli ürünleri çıktı.
İki poşet dolusu lokum peroneli şoke etti.
Bazı personel, 'pazar yerini geçmiş burası' sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Otel yönetimi turistlerden şikayetçi olmadı, ürünlerini geri aldı.
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Anahtar Kelimeler:
antalya Turizm turist otel
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