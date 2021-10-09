Her yer insan kemiği! Buraya giren bir daha çıkamıyor! İşte Türkiye'de bulunan en gizemli 7 yer

Okudukça kendinizi bir korku filminin içinde hissedeceğiniz Türkiye'deki en ürkütücü bölgeleri sizler için derledik.

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ 7 KORKUNÇ BÖLGE:

Havran'daki Esrarengiz Mağara Balıkesir'in Havran bölgesinde bulunan bu mağaranın hikayesi bir hayli korkutucu. Söylentilere göre mağaranın çevresinde insan kemikleri bulunuyor. Ayrıca, çobanlar, mağaraya giren koyunlarının geri dönmediğini öne sürüyor. Bu iddialar nedeniyle, mağaranın içinde et yiyen bir canavar olduğuna inanılıyor.

Issız Cuma Mezarlığı Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan Issız Cuma Mezarlığı'nın hikayesi Siccin 2 filmine de konu olmuştur. 1335 yılında yapılan caminin çevresinde herhangi bir yerleşim yeri bulunmadığı için 680 yıllık bu mezarlığa Issız Cuma adı verildi.

Yaklaşık 50 yıl önce yan yana defnedilen bir anne ve bebeğinin mezarları, orada yaşayan halkın iddialarına göre geceleri birleşiyormuş. Hatice isimli bir kadın, doğum yaptıktan hemen sonra vefat eder. Kısa bir süre sonra 'Ayşe' adını verdiği kız bebeği de annesi gibi hayatını kaybeder. Genç kadının ailesi, anne ve bebeğin mezarını yan yana yaparlar. Ancak her ziyarete geldiklerinde, mezarların birleştiğini ve yakınlaştığını fark ederler. Mezarları yeniden ayırsalar da, aynı şeyi yapmaktan bıkarak bir süre sonra mezarları birleşik haliyle bırakmaya karar verirler.

Sakarya'daki Büyülü Köy Sakarya'da bulunan Büyülü Köy'ün hikayesi ise 1921'e dayanıyor. Bu ürkütücü hikaye de tıpkı 'Issız Cuma Mezarlığı' gibi bir filme konu olmuştu. Söylentilere göre köyü cinler basar. Bu iddia sonrası, tam 117 hane evini boşaltıp gider. Köyü cinlerin basmasının nedeni ise köye, Arapçada 'savunucu' anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olması olarak yorumlanır. Bu gizemli hikaye, Azem filmine konu olmuştur.