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  4. Her yıl 725 bin can alıyor! Duyunca şaşkına döneceğiniz 10 ilginç bilgi!

Her yıl 725 bin can alıyor! Duyunca şaşkına döneceğiniz 10 ilginç bilgi!

06.11.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evren, hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar sıra dışı detay barındırıyor. Gelin, duyunca şaşkına döneceğiniz ilginç bilgilere hep beraber göz atalım...

Bir insan, hayatı boyunca kaç kere esner? Peki, sarışınlık ilk ne zaman ortaya çıktı?

İşte duyunca 'vay canına' diyeceğiniz 10 ilginç bilgi...

Dang Humması, Sıtma ve Zika gibi birçok hastalığa neden olan mikroplar taşıyan sivrisinekler, ısırıklarıyla her yıl 725 bin insan öldürüyor.
Birçok kişi, barkod okuyucuların, siyah çizgileri gördüğünü sanır. Ancak barkod okuyucular, siyah çizgilerin arasındaki beyaz boşlukları okur.
Bir aslan sürüsünde yönetim erkek aslana geçerse, lider aslan, bütün yavru aslanları öldürür.
Bir insan, hayatı boyunca ortalama 183,755,600 adım atar.
Sarı saç, insanlarda, 11 bin yıl önce ortaya çıktı.
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