Herkes bu durumu yaşıyor! ’Dünyada 10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri olacak' diyerek uyardı

'ÖLÜMCÜL SONUÇLARA ULAŞILABİLİR'

İnternet bağımlılığı teriminin bile kendi içinde yetersiz kaldığının artık kabul gördüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Çevik, “Oyun bağımlılığı, sosyal ağ bağımlılığı ve hatta ’selfie’ bağımlılığı gibi alt grup bağımlılık tanımları oluşmaya başlamıştır. Bunlar her ne kadar ’yeni yetme’ gibi görülse de, hormonlu büyüme gösterip hızla gelişmekte ve ölümcül sonuçlara ulaşabilmektedirler. Muğla’da yaşanan selfie ölümünden sonra bölgede çekilen selfie sayısı 10 kat daha artmıştır” şeklinde konuştu.