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  4. Herkes bu durumu yaşıyor! ’Dünyada 10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri olacak' diyerek uyardı

Herkes bu durumu yaşıyor! ’Dünyada 10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri olacak' diyerek uyardı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
31.01.2024 07:39 | Son Güncelleme:
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İnternet bağımlılığı, bireyin internet kullanımını kontrol etme güçlüğü çektiği durumu ifade eder. Aşırı internet kullanımına duyulan isteğin belirgin olması, çevrimiçi geçirilen zamanın farkına varılamaması, internetten uzak kalındığında ortaya çıkan sinirlenme gibi belirtileri vardır. İnternet bağımlılığı hakkında uyarılarda bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Çevik, “Dünyamızda gelecek 10 yıl içerisinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olarak görülüyor” dedi.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan telefon ve internet bağımlılığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Genci, yaşlısı, çocuğu fark etmeksizin birçok kişide var olan bu durum beraberinde ciddi hastalıklar da getiriyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Çevik internet bağımlılığının gelecek 10 yıl içerisinde ciddi hastalıklardan biri olacağını ön görüyor.


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Psikiyatri Uzm. Dr. Mehmet Çevik, internet bağımlılığı hakkında bilgi verdi.

Uzm. Dr. Çevik, “TUİK’in 2023’teki araştırmasına göre, Türkiye’deki internet kullanan bireylerin oranı yüzde 87,1’dir. Sanılanın aksine yalnızca ergen ve genç nüfus değil, aynı zamanda orta yaş grubunun da internet bağımlılığı konusunda oldukça yüksek seviyelerde oldukları görülmüştür. İnsanların ’organik’ bağlardan giderek uzaklaştığı ve ’makine’ üzerinden ilişkilerini yönlendirdiği dünyamızda gelecek 10 yıl içerisinde en ciddi hastalıklardan biri olarak internet bağımlılığı görülmektedir” diye konuştu.

'ÖLÜMCÜL SONUÇLARA ULAŞILABİLİR'

'ÖLÜMCÜL SONUÇLARA ULAŞILABİLİR'

İnternet bağımlılığı teriminin bile kendi içinde yetersiz kaldığının artık kabul gördüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Çevik, “Oyun bağımlılığı, sosyal ağ bağımlılığı ve hatta ’selfie’ bağımlılığı gibi alt grup bağımlılık tanımları oluşmaya başlamıştır. Bunlar her ne kadar ’yeni yetme’ gibi görülse de, hormonlu büyüme gösterip hızla gelişmekte ve ölümcül sonuçlara ulaşabilmektedirler. Muğla’da yaşanan selfie ölümünden sonra bölgede çekilen selfie sayısı 10 kat daha artmıştır” şeklinde konuştu.

'İNTERNETTEKİ SÜRE 4-5 SAATİ AŞIYORSA TERAPİ ALINABİLİR'

'İNTERNETTEKİ SÜRE 4-5 SAATİ AŞIYORSA TERAPİ ALINABİLİR'

“Ne zaman terapiye başlamalı?” sorusunu yanıtlayan Uzm. Dr. Mehmet Çevik, “Eğer siz de güne hangi sebeple olursa olsun internetle başlıyorsanız, günde yaklaşık 4-5 saati aşkın internette kalıyorsanız, her gittiğiniz yerde aklınıza ilk gelen şey fotoğraf yükleyip sosyal medyada paylaşmak ise ve bazen internet yüzünden işinizi, eşinizi veya arkadaşlarınızı aksatıyorsanız veya bu konuda serzenişler işitiyorsanız, yavaş yavaş bir terapi sürecine girmeyi düşünebilirsiniz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
internet telefon
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