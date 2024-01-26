'Herkesi İstanbul'a toplamalı' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Gerekirse yurt dışından kredi almalı

Olası Marmara depreminde İstanbul’da yaklaşık 100 bin binanın yıkılacağını söyleyen afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Her bina başına 100 kişi koyarsak, 10 milyon arama kurtarmacı lazım. Biz insanları nasıl enkaz altından kurtarırız?’ değil, ‘ne yaparsak insanlar enkaz altında kalmaz?’ diye çalışmamız lazım. Biz afet yönetimini tersten anlamışız. Bir an önce riskli 100 bin binayı 100 binaya indirmemiz lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’a gelip belediye başkanları, valilik, STK’lar, ticaret odası, sanayi odası hepsini toplamalı, acil olmayan bütün yatırımları dondurup ‘bu 100 bin binayı deprem olmadan nasıl güçlendirebiliriz’ diye düşünmeliler. Bu bir milli güvenlik ve beka problemi. Büyük bir seferberlik yapılırsa 3-5 senede deprem riskini azaltabiliriz” dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

